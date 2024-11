Zara agotará los pantalones culotte que sientan bien a todas por menos de 30 €: ideales con botines o zapatillas

Los culotte son tendencia esta temporada y además resultan comodísimos para llevar en cualquier momento y ocasión. Zara tiene 3 modelos en concreto que no podrían ser más ideales y que sientan fenomenal con botines o zapatillas. ¡Y a un precio genial!

Zara tiene tres pantalones culotte que apuntan a convertirse en lo más buscado de la temporada. Estamos ante unos pantalones que sientan fenomenal, son amplios, cómodos e ideales para todas.



A mí me encantan porque permiten disimular bastante y sientan fenomenal con lo que te pongas. Por ejemplo, ahora en esta temporada de otoño quedan chulísimos con botines y estilizan un montón la figura.

Pantalón culotte en negro

Este pantalón culotte en color negro y de tiro alto no puede faltar en tu armario. Es imprescindible para cualquier ocasión especial, evento o para el día a día.



Tiene bolsillos delanteos y cierre frontal con cremallera. Aparte de en color negro lo hay en otros tonos como blanco, beige o marino, y muchas tallas a elegir.



El precio es un sueño, solo 29,95 euros. La referencia es p08379593

Pantalón bordados

Este pantalón tipo culotte con bordados es un must have de esta temporada y le puedes sacar partido en cualquier momento del año.



En blanco o en negro, resulta ideal. Está confecciondo con mezcla de viscosa y lino y queda estupendo con mocasines o botines.



El precio está rebajado a 19,99 euros. La referencia es p02731245.

Pantalón culotte en arena

El arena es otro de los tonos de la temporada y no puede faltar en tu armario. Un culotte de este color también va con todo y te resolverá muchos looks del diario y también para la noche, porque viste mucho.



En este caso, la modelo de Zara lo lleva con unos botines a juego en punta y no podría sentar mejor. Son unos botines que aparte visten mucho y que les puedes sacar mucho partido.



Si te gusta, solo cuesta 29,95 euros y vale mucho la pena. Referencia: p08379593.

¿Cuál es tu favorito para este otoño?