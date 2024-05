No dejes escapar la oportunidad de hacerte con el calzado estrella de Lidl que amarás para ir cómoda y elegante. ¡Mira, mira!

A pesar de que no es habitual ir a comprar moda al supermercado, este verano no podemos dejar pasar este chollo para conseguir el calzado más cómodo y versátil en el conocido supermercado alemán. Este modelo es tendencia cada verano porque pega con todo y es un fondo de armario imprescindible. No es el primer año que las sacan en su catálogo, pero este verano, además de las marrones y negras, también hay un modelo en rosa y otro en estampado cebra verde y negro.

El modelo en cuestión, recuerda al icónico Arizona de la firma Birkenstock (95€), con hebillas para ajustarlas y regularlas según tu ancho de pie.

En la web de Lidl vemos que nos ofrecen cierta información de su elaboración: “Cuero fabricado de forma respetuosa con el medio ambiente y transparencia en la cadena de suministro, plantilla de cuero para una gran comodidad y suela ligera de EVA.” Cuentan con modelos de la talla 36 a la 40 aunque ya muchos de ellos se encuentran agotados en linea.

4 modelos de las sandalias que parecen Birkenstock de Lidl

Los modelos clásicos en marrón chocolate y negro charol con dos tiras ajustables, van perfectos con cualquier vestido o pantalón de lino. El modelo en rosa es un poco más arriesgado con una sola tira ajustada en el empeine y el resto de tiras entrecruzadas mezclando texturas son fijas, pero también son fáciles de combinar con vaqueros, faldas o vestidos en tonos similares. El cuarto de los modelos es el animal print, que es el más atrevido de todos por el color, aunque sigue contando con dos tiras con hebillas regulables igual que la marrón y la negra.

Como ya adelantábamos, tendrás que darte prisa si quieres hacerte con alguna de ellas, ya que además de ser muy versátiles, también son muy baratas, a 9,99€ exactamente, por lo que no durarán mucho tiempo en el supermercado.

Los compradores que las han conseguido tienen muy buena opinión de ellas, como se ve por la puntuación de 4,3 estrellas sobre 5 que tienen en su web y la recomendación de un 82%. En sus comentarios, los usuarios destacan la gran relación calidad precio y la buena sujeción del pie. También destacan que el precio al que se venden es mucho menor que el de las sandalias originales, mientras que la calidad es similar. En concreto, las sandalias Birkenstock cuestan alrededor de los 70 € según el modelo, por lo que vale la pena darles una oportunidad a sus gemelas de Lidl.