Cómo combinar los pantalones 'flare' que triunfan esta temporada

Los pantalones flare son una de las tendencias más icónicas de la temporada. Si ya tienes los tuyos, ¡descubre cómo sacarle más partido!

Cómo combinar los pantalones flare, ideas de looks

Los pantalones flare son unos jeans vaqueros que no dejarás de ver esta temporada por la calle. Y no me extraña en absoluto, porque son bonitos y quedan fenomenal. A mí al menos me han conquistado por completo (y permiten que tu pierna respire mejor que con los pitillo).



Los reconocerás porque son ajustaos en la cadera y muslo, pero empiezan a ensancharse dese la rodilla hasta el tobillo. Hacen un poco el efecto campana.

Total denim

El total denim es una de las tendencias que más veremos en las calles en el 2024. Como imaginas por su nombre y por la foto, consiste en llevar un pantalón vaquero con una chaqueta vaquero a juego. Lo ideal es que sean en el mismo tono o el más parecido posible.



Que sea un total denim no quiere decir que tengas que llevar la camiseta también en denim. En absoluto. Puedes apostar por un top blanco e irás divina de la muerte. Además, con los pantalones 'flare' acampanados es un look súper cómodo. Ideal para viajar o para el día a día.

Top sin mangas

Por el corte de los pantalones tipo 'flare' favorecen muchísimo si se combinan con tops sin mangas, porque hacen que la figura sea visualmente más estrecha y delgada. Dependiendo del mes del año puedes optar por un top tipo jersey o un top fino de microfibra. Un must have para ir siempre guapísima.

Blazer de cuero negro

Otra forma en la que amarás llevar tus jeans flare es con un blazer de piel en color negro. ¡Queda increíble! Es una manera de conseguir un look más rockero y atrevido, ideal para esos días en los que te apetece romper con lo establecido. Además, ya ves que a la influencer le queda genial.

Con jersey

Si quieres un look para lucir tus jeans flare en otoño e invierno, no lo dudes y combínalos con un jersey. Es un look muy sencillo y fácil de combinar, porque ya ves que queda estupendo con cualquier jersey que te pongas, más fino o más grueso. Un look atemporal y cómodo para tus días en la oficina o tus paseos por la ciudad. A mí este look personalmente me encanta.

Camiseta estampada

Este look de pantalón flare con camiseta corta estampada es uno de los favoritos de la temporada. Ya ves que es súper fácil de llevar y de combinar, porque es un look perfecto para los días calurosos de primavera y verano. Puedes optar por una camiseta básica blanca o con estampado, según te apetezca. ¡Lookazo 10!

Blusa

Si te encanta lucir tus jeans flare con blusas, ahora puedes. Este look es una de las combinaciones estrella de la temporada y sienta fenomenal. Resulta elegante e ideal para looks de oficina y para salir a tomar una copa. Una forma de ir siempre guapa y a la última.



¿A qué esperas para lucir tus jeans flare? ¡Esperamos que estas propuestas te enamoren!