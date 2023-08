El corte de cabello 'Bob' con influencia italiana se alzará como la tendencia estelar de este otoño 2023. Si bien en años anteriores, las redes sociales han estado inundadas con el atemporal corte al estilo de las chicas francesas, este año marca un giro hacia lo italiano, con un estilo que está ganando popularidad en plataformas como Instagram y TikTok.

Francia e Italia comparten un enfoque común hacia la belleza, en donde no olvidan los toques de elegancia clásica y discreta. En este otoño es el turno del estilo casual y glamoroso del corte 'Bob' italiano, un corte de pelo que ha usado la actriz Simona Tabasco en la última temporada de la serie The White Lotus.



Así mismo, otras grandes estrellas como Kourtney Kardashian Barker y Hailey Bieber han adoptado este look, confirmando este corte como la tendencia del otoño 2023.

Este estilo de pelo en definición no es como un bob normal. Lleva la parte superior sutilmente en capas y con las puntas ligeramente deshiladas, y dependiendo del gusto se puede aplicar un copete, sin embargo el corte luce espectacular con la parte lateral profunda, que por cierto también es tendencia, y dándole un efecto de más volumen al dejar caer el pelo hacia el frente.

¿Cómo se aplica el corte “Bob” italiano?

La siguiente guía es un paso a paso para aplicar este estilo de manera correcta.



Primero parte tu pelo por la mitad y aplica spray hasta que esté fijo, de esta forma le damos más estabilidad.



En seguida usa un peine grueso, de igual forma podrías usar tus dedos, para hacer una línea lateral profunda.



Por último suelta tu pelo y colócalo sobre la frente. Este paso es el secreto para lograr el mismo look que han aplicado las famosas Kourtney Kardashian y Hailey Bieber.