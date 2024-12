No lo quiero, lo necesito: el abrigo en tejido peluche de Lidl que es tendencia y parece de marca por 24,99 euros

Lidl no deja de sorprenderme con su amplia selección de moda. El supermercado alemán se supera una vez más lanzando una prenda estrella para esta temporada que no podrá faltar en tu armario: el abrigo calentito y super cozy marrón que nada tiene que envidiar a los que puedas ver en otras marcas. ¿Lo vemos?

Estos últimos días hemos podido notar que las temperaturas han empezado a bajar y el frío ha llegado para quedarse una temporadita. Por eso, es inevitable pensar en accesorios calentitos, ropa de abrigo y calzado cómodo con el que lidiar mejor los días fríos de invierno. En este sentido, algunos supermercados como Lidl lanzan propuestas de lo más atractivas de acuerdo con las últimas tendencias.



Recientemente, Lidl ha lanzado en su página web un precioso abrigo en tejido peluche que está muy de moda esta temporada y nada tiene que envidiar a los que puedas ver en otras marcas. ¿Lo mejor? Está disponible en la web por tan solo 24,99 euros. Te contamos todo a continuación, ¡sigue leyendo!

El abrigo en tejido peluche de Lidl que es tendencia

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Los abrigos son una de mis prendas favoritas de invierno, no solo porque me ayudan a mantenerme abrigada cuando bajan las temperaturas, sino porque son mi aliado perfecto a la hora de crear looks elegantes y llenos de estilo. Son el complemento perfecto en cualquiera de mis outfits y los hay en una infinidad de modelos y colores. Sin embargo, esta temporada hay uno que me ha robado el corazón: el abrigo en tejido peluche. ¿Lo mejor? Lo he encontrado en Lidl y a un precio irresistible... ¡Solo 24,99 euros!



Pero, ¿qué tiene de especial? El supermercado alemán tiene catalogada esta prenda como 'abrigo de imitación de piel de cordero para mujer' y se convertirá en tu aliado perfecto para los días más frescos. Esta prenda cuenta con una textura muy suave y calentita que no solo te mantendrá abrigada, sino que elevará tus looks a otro nivel. Está disponible en dos colores: marrón o negro y cuenta con un sinfín de detalles muy prácticos como: cierre interior que te brindará abrigo en los días más fríos, hombreras que añaden un toque de estructura y bolsillos laterales. ¡Es ideal!