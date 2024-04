¿Qué es el 'blokecore'?

Es 'blokecore' es una de las tendencias de la temporada. Si te gustan las camisetas de fútbol, ¡te va a encantar!

Si te gusta estar al tanto de las últimas tendencias, no te vas a querer perder el 'blokecore'. Es una moda que habrás visto, pero puede que no sepas no tiene nombre.



El blokecore consiste en incorporar camisetas de fútbol a tus looks informales. Así que si te gusta el fútbol o tienes alguna camiseta de fútbol por casa, puedes probar a sumarte a esta tendencia



¡El resultado es increíble y ya reina en Instagram!

Blokecore, la moda de las camisetas de fútbol con ropa informal

Hay muchas formas de llevar el #blokecore. Una de ellas es como vemos en esta imagen, con una falda-pantalón en color blanco, deportivas blancas, bolso blanco y camiseta de equipo de fútbol. Un look muy pijo que se ve increíble. Además, si sigues moviendo a la derecha verás otras ideas de look que están geniales.

Si buscas un look más deportivo, puedes incorporar unos calcetines deportivos altos. Es un tipo de blokecore más sport, ideal si quieres llevarlo más hacia este terreno. Sin duda, resulta cómodo e ideal para el día a día.

Una de las formas más sencillas de sumarte a esta tendencia pasa por ponerte una camiseta de tu equipo de fútbol y unos vaqueros. ¡Así de fácil! La clave del éxito del look está en combinar unos vaqueros flojos con la camiseta remangada por la cintura. Sin duda, se verá genial. Y es un buen look para acompañar a tu equipo al estadio y animarlo.

Ya ves que el blokecore se puede llevar de muchas maneras. En esta ocasión, la modelo apuesta por un short ajustado y una camiseta de equipo de fútbol larga. También se hace un mix de prenda ajustada con prenda holgada, por lo que queda genial. Además, es muy cómodo.

Esta forma de llevar el blokecore no podría gustarme más. ¡Me encanta! Es un estilo sport súper favorecedor, con muchísima personalidad. No solo es muy cómodo para el día a día, sino que te permite lucir tu camiseta favorita de fútbol con mucho más estilo.

¡En el blokecore no hay reglas!

Aunque las camisetas de equipo de fútbol son muy características en el blokecore, aquí no hay reglas. Puedes acercarte a esta tendencia con camisetas deportivas para un look mitad sport mitad informal. Echa un vistazo a todas estas fotos de Insta, porque te van a dar muchas ideas. ¡Es una pasada!

¿Te animas a sumarte a esta tendencia? ¡A mí me encanta!