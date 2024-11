Si necesitas una prenda para lidiar mejor el frío que se avecina no dudes en revisar las ofertas de Zara y escoger uno de estos modelos tan estupendos que te traemos hoy a precio de rebajas. Son bonitos, modernos y en tendencia, por lo que ya es hora de que te des una vuelta por tu tienda favorita y fiches uno de estos modelos.

Protegida del frío con elegancia

Porque en invierno no vale solo con un buscar un abrigo caliente, si no que además debemos fijarnos en que sea estiloso y nos ayude a completar nuestro outfit de la mejor manera posible. De esta manera lo mejor es aprovechar que Zara ha puesto varios modelos geniales en oferta para adelantarte al frío y hacerte con uno de ellos. No dudes en seguir nuestros consejos y hacerte con uno de ellos antes de que vuelen.

Los 5 mejores modelos de Zara y en oferta:

1. Empezamos con un básico con este abrigo midi soft. Es oversize con corte relajado y cuenta con cuello con solapa, bolsillos laterales y botón de cierre. Nuestro preferido es el tono beige ya que es perfecto para ir bien vestida con una camisa, pantalón o falda midi y botas. Está disponible también en color gris, negro, arena y azul celeste para que escojas el que mejor se adapta a tu estilo.

2. Para un look más informal ficha este chaleco acolchado. Está disponible en color crudo y negro, con cuello subido y tejido repelente al agua. Se cierra con cremallera, igual que los bolsillos ocultos que lleva en las costuras. Lo puedes llevar sobre tu jersey favorito para protegerte del fresco y te quedará estupendo con unos vaqueros anchos y deportivas en tus días más relajados.

3. La tercera opción es esta cazadora soft con cremallera metálica . El cuello es de solapa y con cierre de cremallera. Lleva manga larga acabada en puño e incorpora bolsillos de plastrón. Está disponible en color crudo y tostado y es perfecta para este otoño si se lleva con una parte de abajo que se ajuste a la figura, como un legging o un vaquero estrecho. Al ser corta puedes estar segura que no restringirá tus movimientos por lo que es ideal para mujeres muy activas.

4. También nos ha fascinado esta chaqueta corta con estructura de cuello solapa y manga larga. Tiene bolsillos delanteros y cierre frontal con cuatro botones. Su tejido en cuadros en color camel y blanco será un acierto para ir a la oficina, combinado con pantalón de vestir y tacones o para una cena formal con un vestido midi.

5. La última propuesta es un fondo de armario indispensable. Busca en tu tienda Zara de confianza este blazer en color khaki o negro. Cuenta con cuello solapa y escote pico. Manga larga con hombreras y bolsillos con solapa en el delantero. Este básico se puede llevar de manera informal con vaqueros y camiseta o elevar el look con una blusa elegante y tacones. Al ser oversize es recomendable lucirla con ropa entallada y bien ajustada a la cintura para lograr el efecto más elegante.