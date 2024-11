Zara agotará el bálsamo de labios que reacciona con el pH de la piel por 10,95 euros y ofrece un resultado muy natural

Zara tiene el bálsamo de labios que todas vamos a querer esta temporada. No sé tú, amiga, pero yo ya lo tengo en el carrito y estoy deseando probarlo. ¡Me parece una pasada! Aparte, no me suelen gustar los pintalabios, pero este bálsamo creo que va a convertirse en un must en mi bolso.

Zara siempre sabe cómo sorprendernos. En este caso, acabo de encontrar en su tienda online una auténtica joya de la cosmética. Si te encanta verte bien y guapa, ¡lo vas a querer!



Es un bálsamo de labios que no podría ser más ideal y que nos recuerda a estos coloretes que reaccionan al entrar en contacto con la piel y que causaron furor. Zara tiene un bálsamo de labios que cambia de color según tu ph Vas a alucinar con el nuevo bálsamo de labios que ha lanzado Zara al mercado. Es una auténtica joya y parece un maquillaje de alta gama, pero su precio es un low cost. El producto es este. Se llama "mystic lip balm" y la referencia es p24210305.



Aparentemente, es una barra de labios negra. ¡Pero no pinta en color negro ni mucho menos!



Al aplicarla sobre tus labios, según el ph, se pone de un color u otro. Por ejemplo, más o menos rosita según tu tono de labios.



Lo mejor es que el acabado es súper natural. Consigues un rosado natural en cuestión de segundos. Y es que es un tono que favorece a todas. Ya ves que sienta fenomenal y que parece muy natural. ¡A mí me encanta! Su precio no podría ser más ideal: solo 10,95 euros NEWS

Por solo 10,95 euros tienes un producto en tendencia que causará furor esta temporada. Es fácil de aplicar, de calidad y favorece un montón, ¿qué más se puede pedir?



Es posible que se agote rápidamente de las tiendas. ¡Si te gusta date prisa! Incluso puede ser un regalo muy interesante para hacer una amiga ahora que viene la Navidad.



¿Qué te parece el nuevo invento de Zara?