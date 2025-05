7 frases muy típicas entre las personas narcisistas (y cómo responder sin que te desestabilicen emocionalmente)

La psicóloga Cortney Warren, especialista en relaciones y formada en Harvard, ha detectado algunas frases que podrían delatar el comportamiento de una persona narcisista. ¿Las vemos?

En nuestro alrededor —ya sea en el trabajo, el entorno familiar o social— es muy probable que nos encontremos con personas que, algunas veces sin quererlo, se comporten bajo patrones narcisistas. Estas personas suelen usar expresiones manipuladoras para controlar conversaciones, invalidar emociones o hacer sentir inferior al otro.



La psicóloga Courtney Warren, especialista en relaciones y formada en Harvard, desvela qué frases podrían delatar a las personas narcisistas. ¡Toma nota!

Las 7 frases comunes entre las personas narcisistas, avaladas por expertos

Según la psicóloga Courtney Warren, las expresiones que desvelamos a continuación comparten un mismo propósito: ejercer poder sobre el otro. Por ello, quien las utiliza suele evitar la autocrítica y responsabiliza al resto de sus emociones o decisiones. Estas 7 frases son muy comunes:

"Tienes suerte de que me preocupe por ti".

"Eres tan patético".

"Me necesitas".

"Estás exagerando".

"Todos son unos inútiles".

"Mis sentimientos son culpa tuya".

"No tengo tiempo para esto".

¿Cómo puedes contestar sin que te desestabilice emocionalmente?

Cuando eres consciente de cuáles son las frases más comunes entre las personas narcisistas y sabes detectarlas, tienes la opción de responder con firmeza y salir airosa de la situación. Sin embargo, sabemos que a veces no es fácil saber qué responder y por eso te dejamos a continuación, algunas de las formas que pueden ayudarte ante una situación así, ¡toma nota!



1. Antes de contestar, procura hacer una pausa.



Respira y no te apresures en contestar. Es preferible que no entres en el juego emocional. Por ejemplo, una frase como “Necesito un momento para pensar en esto” puede ayudarte (y mucho) a gestionar esta situación.



2. Sé clara a la hora de marcar tus límites



Por ejemplo, un mensaje claro y directo sería: “No me parece bien lo que has dicho y prefiero que hablemos desde el respeto” o “Eso que dijiste no es cierto y no lo acepto”.



3. No creas que eres tú el problema



Al fin y al cabo, tienes que pensar que las frases de las personas narcisistas hablan más de ellos que de ti. Su necesidad de controlar o despreciar nace de su propia inseguridad, no de tus fallos.



4. Rodéate de gente que realmente quiere lo mejor de ti



Ya sean amigos, familiares o compañeros de trabajo que te validen, te escuchen y te acompañen a recuperar tu equilibrio.