¿Eres más inteligente que el promedio? Descúbrelo con este test viral de 10 preguntas

Un test de 10 preguntas está causando furor en redes sociales, prometiendo revelar si tienes un nivel de inteligencia superior al promedio. ¿Te atreves a intentarlo?

La idea de ser considerado "inteligente" suele estar rodeada de un halo de prestigio. Vivimos en una sociedad donde el rendimiento es altamente valorado, y muchas veces esto lleva a una especie de clasificación, algo con lo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados desde la escuela. Pero, ¿realmente la inteligencia puede medirse de forma tan simple?



Los expertos coinciden en que existen diferentes tipos de inteligencia. Resolver problemas lógicos, destacar en habilidades manuales o mostrar creatividad en áreas prácticas son todas manifestaciones de esta capacidad. Sin embargo, no todos brillan en los mismos aspectos: alguien puede ser un genio en matemáticas, pero carecer de habilidades sociales, o ser brillante en la resolución de problemas cotidianos, pero no destacar en pruebas estandarizadas.

El test que está arrasando en TikTok

Las redes sociales han popularizado este tipo de pruebas: juegos rápidos y cuestionarios virales que, aunque no tienen base científica, prometen medir habilidades como la lógica, la cultura general o la capacidad de deducción.



Un ejemplo de este fenómeno es un cuestionario que se ha hecho viral en TikTok, retomado por el medio Mirror. Según la cuenta @random_quiz, sólo aquellos con un nivel de inteligencia superior al promedio son capaces de acertar al menos 8 de las 10 preguntas del test.



Aunque no se trata de una prueba oficial de coeficiente intelectual, este reto ha captado la atención de miles de usuarios, que han compartido sus resultados en busca de compararse con los demás. Más que una medición de inteligencia, estas preguntas evalúan el conocimiento general y la rapidez mental en un formato entretenido.



Así que, si te animas a intentarlo, recuerda que este tipo de tests no determinan quién eres realmente. Pero, ¿quién sabe? Puede que descubras que sabes más de lo que crees... o que necesites repasar algunos datos curiosos. ¡El reto está en tus manos!