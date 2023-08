Adecco ha realizado un estudio en el que ha preguntado a los niños y niñas de hoy qué profesiones querrían ejercer de mayores. Te contamos lo que han respondido ellas.

No cabe duda de que la sociedad ha cambiado en relación al papel de las mujeres en la sociedad, pero, ¿Lo han hecho los deseos de las niñas respecto a su futuro profesional? La empresa de trabajo temporal Adecco ha realizado un estudio en el que ha preguntado a los niños y niñas de hoy qué profesiones querrían ejercer de mayores. ¿Tienes curiosidad por saber lo que han elegido las niñas? Pues sigue leyendo para saberlo.



Lo primero que llama la atención al ver los resultados del estudio es que sigue habiendo diferencias entre las profesiones con las que sueñan las niñas y a las que aspiran los niños. Y lo segundo es que, si bien hay algunas profesiones que en el pasado nunca hubieran sido elegidas por ellas, como por ejemplo, futbolista, sigue habiendo una gran similitud entre los deseos de las niñas actuales y los de las niñas de antes.

Las profesiones con las que sueñan ellas

Y es que si antaño muchas niñas querían ser maestras, hoy en día la enseñanza sigue siendo la opción preferida por nuestras niñas. Una de cada 4 niñas querría ser profesora. La siguiente profesión, aunque a bastante distancia es la de veterinaria, mientras que la tercera que prefieren nuestras pequeñas es la de policía. El resto de profesiones que aparecen en el Top 10 incluyen trabajos de alta o baja cualificación (doctora, peluquera), el ya mencionado de futbolista, y otros más clásicos como el de cocinera.



En lo que no parece haber demasiado cambio es en el gusto de las niñas por profesiones relacionadas con las artes. Entre las diez profesiones más elegidas por las niñas españolas se encuentran las de cantante, actriz y bailarina.

¿Cuanto quieren ganar?

Donde no parecen tenerlo tan claro es en el tema económico. Algo que tampoco sorprende, ya que siendo niñas es normal que no tengan una visión real de lo que es el dinero. Pero no deja de ser curioso que más de la mitad de ellas aspiran a ganar “millones” cada mes, mientras algo más de un 8% de las niñas creen que se apañarían bien con menos de 500 euros.



Aproximadamente un 17 % parece tener unas expectativas más realistas y una noción más clara de las necesidades económicas, ya que este grupo es el que señaló que con un sueldo entre 1000 y 2000 euros al mes, estarían felices.



Un estudio curioso que nos dice mucho acerca de los deseos e inquietudes de nuestras hijas. ¿Has preguntado a las tuyas lo que quieren ser de mayores? Hacerlo siempre está bien para hacerte una idea de cuales son sus sueños de futuro.