¿Quiénes son las jugadoras favoritas de la selección española de fútbol?

La selección española de fútbol femenino se va abriendo paso en el corazón de la afición .Hoy te vamos a presentar a cinco de sus integrantes.

La selección española de fútbol femenino puede que no tenga la misma repercusión que la masculina, pero no cabe duda de que poco a poco se va abriendo paso en el corazón de la afición. Todavía no ha alcanzado éxitos tan notables como conseguir una Copa del Mundo, pero ya tiene algunas jugadoras que destacan en el panorama internacional.



Hoy te vamos a presentar a cinco de ellas que, además de estar pegando fuerte por sus actuaciones en el campo, también están logrando un gran apoyo en redes sociales. Tres jugadoras del Real Madrid y dos del FC Barcelona componen esta lista de favoritas de la selección.

Alexia Putellas

Es obligado empezar por Alexia Putellas, ya que la jugadora del barsa está considerada como la número 1 mundial de este deporte. Ganadora de los dos últimos balones d eoro que la reconocen como tal, es el nombre más mediático y el que, incluso los no aficionados al fútbol femenino conocen.



Hasta tal punto llega su impacto en este deporte que Amazon Prime le ha dedicado una mini serie de 3 episodios. Sus casi 3 millones de seguidores en instagram son la mejor prueba de que nos encontramos ante una futbolista legendaria.

Athenea del Castillo

La delantera del Real Madrid cuenta con una jugadora rápida y vertical que es la pesadilla de las defensas contrarias.



Pese a ser todavía muy joven, es ya una habitual de las convocatoria de la selección española, y aún no ha acabado de asimilar muy bien lo de convertirse en una estrella. De hecho, ella misma afirma que todavía le choca cuando ve a niñas con su nombre en la camiseta.

Salma Paralluelo

Salma Paralluelo siempre ha tenido una especial don para el deporte. De hecho no ha sido hasta hace muy poco que se ha decidido de forma definitiva por el fútbol, ya que antes practicaba el atletismo.



En esta disciplina Salma logró diversos records y títulos nacionales, éxitos que lleva camino de repetir en el deporte del balón. Con 19 años es ya una de las estrellas del FC Barcelona y de la selección.

Olga Carmona

Esta sevillana, que viste los colores del Real Madrid, es una todo terreno que puede jugar casi en cualquier posición del campo.



Juega en el equipo nacional desde el año 2021, y aunque para el gran público su nombre todavía no resulte demasiado familiar, ya tiene una base de seguidores en Instagram que supera los 100.000

Misa Rodríguez

Junto a Enith Salón y Cata Coll, Misa Rodríguez es la encargada de mantener la portería española a cero.



De origen canario, en sus inicios se desempeñaba como delantera, pero finalmente pasó de tener que marcar goles a evitarlos. Y visto lo visto, no se le ha dado nada mal el cambio. Actualmente defiende los colores del Real Madrid.