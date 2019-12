Cómo quitar puntos negros: los mejores consejos

Cuando hablamos de cuidado facial son muchas las preguntas que nos surgen en función de nuestro tipo de piel, nuestras necesidades y nuestros problemas. Sin embargo, si hay alguna que se repite hasta la saciedad es: ¿cómo quitar los puntos negros?

Sí, tal y como estás leyendo hoy te traemos algunos trucos y consejos para eliminar estos pequeños invasores de nuestra piel. Sabemos que son muy difíciles de controlar, pero nada es imposible.



Los comúnmente conocidos como puntos negros en realidad son una forma de acné, el acné comedónico. Estos comedones son obstrucciones en los poros de la piel generadas por acumulaciones de melanina, que no permiten el correcto drenaje de las glándulas sebáceas.



Precisamente es este cúmulo de grasa el que se mezcla con restos celulares que pasan a retenerse en el conducto de salida de la glándula sebácea. Algunos factores como el polvo, la contaminación o la aplicación continuada de maquillaje causan la suciedad que dan ese color oscuro característico a los puntos negros.



¿Por qué aparecen los puntos negros?



Estos antiestéticos puntos suelen aparecer en el rostro, concretamente en la zona de la nariz, las mejillas, alrededor de los labios y en el mentón. Debemos tener en cuenta que, aunque estén relacionados estrechamente con el acné, no siempre se deben a esto. El exceso de grasa en la piel también es un factor a valorar, sobre todo en las estaciones de calor.



En principio, otros factores como la edad o el tipo de piel no te libran de estas pequeñas impurezas que pueden aparecer en pieles mixtas, grasas, jóvenes o maduras.



Si tu piel tiende a la producción excesiva de sebo y no la limpias de forma adecuada, hay muchas posibilidades de que estos puntos negros reaparezcan una y otra vez. Por ello, es vital tener en cuenta cómo prevenir y tratar estos pequeños amigos.





¿Cómo prevenir los puntos negros?



Tal y como hemos mencionado con anterioridad, una adecuada rutina de limpieza y cuidado facial es esencial para olvidarnos de los puntos negros. Puedes conseguir unos poros limpios y cerrados con gestos tan simples como lavarse la cara con agua fría. Eso sí, no siempre será suficiente, por lo que puede que debas añadir un segundo, tercero e incluso cuarto paso a tu rutina.



Empecemos por la selección de los productos de limpieza. Aunque veamos que en anuncios, vídeos y reseñas un producto resulta ser excepcional o, en el caso contrario, un desastre, lo primero a tener en cuenta antes de comprar cualquier artículo es nuestro tipo de piel.



Más allá de evitar el uso de maquillaje y cremas que aumentan en exceso la producción de sebo, también es recomendable usar mascarillas especiales y exfoliantes fáciles una o dos veces a la semana.



Además de evitar malos hábitos como dormir con el maquillaje, debes tener en cuenta otros factores como las hormonas y la alimentación. Si consideras que tu acné comedónico va más allá de una simple acumulación de sebo en el poro, no dudes en consultar con tu médico.





Trucos y tratamientos caseros para puntos negros



¿Sabías que existen algunos alimentos catalogados como “aptos para uso cosmético” que pueden ayudarte a ganar la batalla contra los puntos negros? Pues sí, así es, aunque de forma normal los usemos para beber o comer, algunos de estos ingredientes son grandes aliados. Te contamos cuáles son y por qué.

Vapor de agua. Este es uno de los clásicos del cuidado facial y es que es tan fácil como calentar agua hasta que ebulla, retirar del fuego y colocar la cara sobre la columna de vapor que esta genera. Eso sí, ¡no te quemes! Tras unos minutos, retírate y trata de extraer los puntos negros ejerciendo una presión moderada en la zona. Gracias al calor del vapor, la piel se expande y los poros se abren, facilitando la extracción del sebo. Si quieres evitar que queden las marcas de tus uñas, no dudes en rodear tus dedos con algodón o papel.

Este es uno de los clásicos del cuidado facial y es que es tan fácil como calentar agua hasta que ebulla, retirar del fuego y colocar la cara sobre la columna de vapor que esta genera. Eso sí, ¡no te quemes! Tras unos minutos, retírate y trata de extraer los puntos negros ejerciendo una presión moderada en la zona. Gracias al calor del vapor, la piel se expande y los poros se abren, facilitando la extracción del sebo. Si quieres evitar que queden las marcas de tus uñas, no dudes en rodear tus dedos con algodón o papel. Azúcar moreno. El azúcar es un exfoliante natural que elimina las impurezas sin dañar la piel. Combina dos cucharadas de azúcar con limón o mézclalo con aceite de oliva para evitar ser demasiado agresiva sobre la dermis y a su vez hidratar la piel.

El azúcar es un exfoliante natural que elimina las impurezas sin dañar la piel. Combina dos cucharadas de azúcar con limón o mézclalo con aceite de oliva para evitar ser demasiado agresiva sobre la dermis y a su vez hidratar la piel. Clara de huevo. Después de lavarte la cara, aplica clara de huevo sobre la nariz, frente o mentón y pon papel higiénico sobre esta. Después aplica otra capa de clara y deja que endurezca. Tras esto, retira suavemente de arriba abajo, como si de una tira antipuntos negros se tratara.

Después de lavarte la cara, aplica clara de huevo sobre la nariz, frente o mentón y pon papel higiénico sobre esta. Después aplica otra capa de clara y deja que endurezca. Tras esto, retira suavemente de arriba abajo, como si de una tira antipuntos negros se tratara. Yogur. Este habitual de meriendas y postres es bastante eficaz para todo tipo de rostro, ayudando a eliminar las impurezas de la piel. Para que haga efecto, aplícalo mezclando con un poco de limón y dejando actuar durante 15 minutos.

Recuerda que crear una rutina de cuidado del rostro implica no solo la extracción, sino el uso de mascarillas o productos hidratantes que ayuden a regenerar tu piel tras el exfoliante. La clave para eliminar los puntos negros es el equilibrio entre nutrición y limpieza.





