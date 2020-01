Contorno de ojos: ¿sabes cuál es el mejor contorno para tu piel?

Dicen que nuestros ojos son el reflejo del alma. Y puede ser verdad, porque desde que pasamos un un día sin dormir bien, o muchas horas pegadas al ordenador nuestros ojos lo notas, y las ojeras no perdonan. Si quieres cuidar y mimar el contorno del ojo pero no sabes qué tipo de crema o aceite te viene bien según tus necesidades, muy atenta porque esto te interesa.

La zona del contorno del ojo es una de las más sensibles de nuestro rostro. Se trata de una piel muy frágil que se ve afectada de forma rápida por el cansancio, una mala alimentación, sedentarismo, factores externos como la contaminación o simplemente una mala rutina de belleza. El envejecimiento es también una causa de la péridda de elasticidad del contorno de ojos, este signo hace que nuestra piel pierda el aspecto joven y luminoso que deseamos conservar.



Para que puedas lucir una mirada bonita y radiante debemos escuchar nuestra piel y saber qué tipo de productos nos piden. Para ello, hemos elaborado una lista con nuestras recomendaciones de productos para que puedas elegir el mejor contorno para tu piel.

Como cualquier otra parte de nuestro rostro, la zona del contorno del ojo necesita un cuidado específico. Además de hidratar la zona del contorno con una crema específica, también debemos aplicar algún sérum extra. Al ser una zona fina y delicada, no podemos utilizar en el contorno cremas indicadas para otras zonas del cuerpo e incluso de la cara. Las cremas del rostro podrían ser demasiado grasas y provocar acumulación de líquidos y la aparición de bolitas de grasa, además de una posterior formación de bolsas alrededor de los ojos. Así, con un tratamiento especial para el contorno de los ojos, evitamos las arrugas prematuras producidas por la deshidratación y los gestos de expresión, además de la formación de futuras bolsas.

La zona del contorno como los labios requiere de un cuidado mucho más específico. Elegir los productos adecuados para cada tipo de piel y de necesidad no siempre es fácil. Por eso, además de darte algunos consejos sobre cómo mimar la zona del contorno queremos recomendarte algunos contornos de ojos según tu tipo de ojera. Y es que como ya hemos dicho, la ojera posee una piel más fina que el resto del rostro, por lo que es más sensible a los factores medioambientales y, además, la microcirculación sanguínea es mucho más lenta en este área, por lo que el drenaje muchas veces no es suficiente y esto puede provocar congestión, oscurecimiento e hinchazón de la zona, dándonos apariencia de mirada cansada. Por eso aparecen ojeras y bolsas y, además, los signos de cansancio son más evidentes en esta zona.

¿Qué contorno de ojos es el mejor o más adecuado para ti?

Cada piel es distinta y tiene necesidades diferentes. Si no has pasado de los 30, el contorno de ojos perfecto para ti será uno que te aporte hidratación (según tu tipo de piel) y que esté indicado para las primeras líneas de expresión. Estos son algunos de los que podrás encontrar en el mercado dependiendo de las necesidades de tu ojera:

Para las bolsas: las bolsas a veces aparecen por cansancio y, en otras ocasiones, es parte de la genética. Sin embargo, puedes disminuirlas con productos para el contorno. Lo mejor es apostar por aloe vera, ya que sus componentes naturales son perfectos para reducir la inflamación de la bolsa en la zona del contorno. Un truco: pon la crema en la nevera, y aplícala sobre la bolsa en frío. Notarás como se reduce la bolsa mucho antes.

Polaar - Contorno de ojos efecto descanso instantáneo : este contorno de ojos en formato roll-on es perfecto para eliminar la inflamación que aparece en la zona del ojo, sobre todo, recién levantada. Su efecto frío y su contenido en ginseng devolverán la energía a tu piel. Puedes comprarlo en Amazon por 34,05€.

Para la flacidez: para la prevención de las arrugas, el envejecimiento cutáneo y la flacidez en la zona del ojo lo mejor es recurrir a contorno de ojos que contengan activos como vitamina C. Este ingrediente mejorará el aspecto de la ojera, aportándole mayor elasticidad, firmeza y, por supuesto, previniendo la aparición de arrugas mucho antes.

SESDERMA C-Vit - Crema Contorno de Ojos: con alto contenido en vitamina C, reduce las ojeras y la despigmentación en la parte inferior de los ojos. Puedes comprarlo en Amazon por 19,95€.

Para las ojeras oscuras:

Para alisar las arrugas: el contorno es una de las zonas más delicadas de nuestro rostro. Al ser una piel tan fina, las arrugas aparecen mucho antes en esta zona. Para prevenir su aparición, lo ideal es que apuestes por cremas que contengan colágeno o ácido hialurónico. Sus principios deben ayudar a activar nuestras células y dar elasticidad a la zona del contorno cuanto antes.

Natura Siberica - Crema gel para el contorno de ojos: contiene ácido hialurónico, ginseng siberiano y aceite de escaramujo para nutrir, tonificar y alisar la piel del contorno de ojos. Hidrata en profundidad y decongestiona la delicada piel de las bolsas. Puedes comprarlo en Amazon por 9,95€.

Para los signos de fatiga: muchas veces nuestra ojera adquiere un aspecto algo cansado. Muchas horas sin dormir, viajes y horas en ordenadores y móviles hacen que nuestros ojos se vean afectados. Para ello, apuesta por cremas que contengan propiedades calmantes y además que puedan protegernos de los radicales libres.

AVÉNE - Cuidado calmante contorno de ojos: con ingredientes naturales y respetuosos con todo tipo de pieles, desinflama y mima el contorno de ojos para una mirada revitalizada. Puedes comprarlo en Amazon por 19,97€.

¿Cómo aplico el contorno de ojos?

El contorno de ojos es una zona muy delicada, por eso debemos tener cuidado tanto cuando aplicamos los productos específicos para esta zona, como cuando nos desmaquillamos. Lo primero que debes saber es que no debes utilizar (salvo algún caso como viajes), toallitas. Las toallitas son bastante agresivas para la zona del contorno ya que arrastran el maquillaje irritando la piel y en concreto la zona del ojo. Lo ideal, es que si puedes añadas siempre en tu rutina de maquillaje agua micelar.



El agua micelar no obstruye el poro, reblandece el maquillaje y no daña la zona del contorno. A la hora de desmaquillar los ojos, deberás hacerlo con suavidad, sin aplicar mucha presión: coloca el disco de algodón empapado en producto desmaquillante durante unos segundos sobre tu ojo para reblandecer el maquillaje. Tras unos instantes, desliza suavemente y sin apretar en exceso el disco desde el lagrimal hasta el rabillo del ojo, repitiendo el movimiento hasta que ya no quede maquillaje.



Después de lavar con tu jabón específico, aplica tónico y tu crema hidratante, excepto en la zona de la ojera. Coge una cantidad muy pequeña de contorno (si está en la nevera mucho mejor), aproximadamente del tamaño de una lenteja, y extiéndelo entre tus dedos anulares, para facilitar su absorción. El dedo anular es el que menos fuerza posee, por lo que será perfecto para aplicar la crema en esta zona tan fina. Aplica el contorno a pequeños toquecitos por la zona de la ojera (no hace falta llegar hasta la línea de las pestañas) hasta que notes que el producto ya se ha absorbido. ¡Lucirás una mirada radiante cada día!

¿Un truco? Aplica el contorno de ojos con un rodillo de jade. El frío y el masaje que realiza este instrumento sobre la piel del contorno de ojos ayuda a desinflamar la zona y favorece la mejor absorción de los productos, ya que estimula la circulación sanguínea. No solo es genial para la parte de los ojos, sino que también podrás usarla por el resto del rostro, con unos resultados increíbles. ¿Aún no lo has probado?

Comprar rodillo de jade en Amazon por 19,99€.

¿Cuándo debo empezar a utilizar el contorno de ojos?

Se recomienda empezar a utilizar el contorno de ojos a partir de los 25 años, cuando comienzan a aparecer las primeras líneas de expresión. Antes con hidratar bien la zona del contorno con una buena crema, es más que suficiente. A partir de esta edad, si que tienes que hacer hincapié en aplicar incluso un sérum por las noches para prevenir las arrugas. Aunque es cierto que esto dependerá de cómo tengas la zona del contorno de ojos. Fíjate bien en las recomendaciones que te hemos dado anteriormente, y elige el mejor contorno para tu piel. También dependerá del tipo de piel que tengas, pero lo recomendable es valorar las necesidades de tu piel. Recuerda que tengas la edad que tengas siempre debemos cuidar e hidratar nuestra piel para prevenir que sufra ante los agentes externos, y de cara al envejecemiento.

