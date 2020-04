Depilación definitiva: ¿qué métodos funcionan realmente?

Métodos como la depilación IPL, el láser y la electrodepilación prometen una depilación permanente. ¿Es cierto? Te contamos qué es lo que mantendrá tu piel suave por más tiempo.

¡Pasarnos la cuchilla no nos gusta! Nos cuesta tiempo y, antes de que nos demos cuenta, el vello vuelve a crecer al día siguiente. Incluso con la cera tradicional, el vello vuelve a salir en una semana... ¡y encima duele!



No es de extrañar que muchas mujeres busquemos un método de depilación definitiva. El láser, la depilación IPL y la electrodepilación pueden ser la solución final a nuestro problema. Estos métodos combaten el vello no deseado eliminando las células de crecimiento en la raíz con un estímulo externo. Pero... ¿cuál es el mejor método para mantener las piernas y la línea del bikini sin pelo? ¿Hay métodos que realmente aseguran una piel sin vello para siempre?



Te mostramos los métodos más comunes de depilación, incluyendo las posibilidades de éxito y los riesgos.

1. Láser: energía lumínica contra los pelos molestos

El crecimiento del vello no deseado ha sido combatido con éxito durante mucho tiempo con los rayos láser. El método se basa en un truco físico: el impulso de luz del láser enviado a la piel llega a la raíz del pelo a través del cabello.



Aquí la energía se convierte en calor y este calor es el que destruye las células productoras de pelo. El punto crucial aquí es que la energía del láser es absorbida por la intensidad del color del pelo, la melanina.



Cuanto más oscuro sea el pelo y su raíz, mejor porque el láser necesita contrastes. Por lo tanto, el pelo oscuro sobre la piel clara es ideal para el tratamiento con láser.

Así es como funciona la depilación con láser

Centímetro por centímetro, el láser es guiado sobre la piel rasurada y emite pulsos de luz dosificados con precisión. La intensidad de la energía y la duración del pulso se ajustan previamente al tipo de pelo y a la piel del paciente.



Durante el tratamiento, el pelo "arde" en la raíz y notas un ligero espasmo. Después del tratamiento, se pueden ver pequeños "bultos" donde se encuentran las raíces del cabello. Esto suena muy desagradable, pero es una indicación de que el tratamiento tuvo éxito.

2. Depilación permanente con IPL: depilación por luz pulsada intensa

El procedimiento IPL se ha catalogado en los últimos años como un método alternativo a la depilación láser. Menos riesgos, más efectividad, así es como definen este método normalmente. Esta creencia a que es una variante más inofensiva, se crea por la normalización del uso doméstico de los dispositivos IPL, disponibles en el mercado desde hace tiempo.



Pero no todo el mundo parece ser capaz de realizar una depilación en casa usando IPL. Entre las opiniones generales, vemos algunos usuarios que se quejan de que el pelo no ha desaparecido a pesar de su uso regular. Además, la eliminación permanente del vello con los dispositivos de ILP no es 100% indolora.

Básicamente, la IPL y el láser tienen inicialmente un efecto muy similar: la energía de la luz se envía a las raíces del cabello donde se convierte en calor.



La diferencia: los dispositivos IPL emiten un gran espectro de longitudes de onda. Esto corresponde a una lámpara de xenón, como la conocemos de los coches.



El problema: El gran espectro de radiación significa que no sólo las raíces del cabello, sino también los vasos sanguíneos de la piel o los tatuajes, por ejemplo, pueden estar expuestos a la alta energía de la luz. Sin embargo, en principio, nada debe exponerse a la luz que no sea el objetivo del tratamiento.

Láser e IPL: ¿para quién son adecuados?

Un problema fundamental de la depilación por luz, sin importas si es con láser o IPL, los impulsos de luz solo afectan a las raíces capilares activas; las raíces capilares en reposo (que después de todo representan entre el 60 y el 70 por ciento) no son eliminadas del todos. Se necesitan varios tratamientos a intervalos de seis a diez semanas para capturar todos los pelos en su estado activo.



Además, solo se alcanza un área muy pequeña de piel por el impulso de láser. Esto hace que el tratamiento sea caro y largo. Por regla general, el tratamiento con láser en la cara te llevará de seis a ocho tratamientos, del cuerpo de ocho a diez y de la parte inferior de las piernas de ocho a doce.



La eliminación del vello con láser o IPL es, por lo tanto, un proceso largo que debe ser bien planificado. Especialmente porque la luz ultravioleta debe evitarse durante cuatro semanas antes y después del tratamiento.

¿Para quién no son adecuados estos métodos de depilación?

El pelo rubio claro, gris o blanco no es adecuado para la depilación por láser, sobre todo si decides hacerlo por IPL. El amplio espectro de radiación de los dispositivos, impide que la luz pueda diferenciar con precisión la melanina de la piel y el pelo y evitar que ataque a los pigmentos de la piel.

¿Cuáles son los riesgos de la depilación láser?

​Con un tratamiento láser como el IPL, no se pueden descartar las quemaduras. Se producen cuando la energía de los rayos se ha dosificado demasiado alta. Enfriando la piel durante el tratamiento y un buen cuidado posterior, los efectos secundarios pueden desapararecer evitando así la aparición de cicatrices.

¿Cuánto tiempo dura la piel sin vello?

Cualquiera que gaste mucho dinero en un tratamiento de IPL o láser quiere un resultado duradero. Desafortunadamente, no hay garantías de que después las sesiones no aparezcan más pelos. Normalmente inviertes varios años para hacerte el tratamiento completo y, después de seis u ocho años, algunos pelos vuelven a crecer de nuevo.



Estos pelos rezagados son raíces de pelo que antes estaban inactivos y ahora vuelven a salir. Por lo tanto, lo más correcto es hablar de reducción del vello en lugar de eliminación permanente de pelo. No se trata de prometer al paciente una piel permanentemente sin vello, sino de reducir el crecimiento del mismo en la medida de lo posible.

Láser o IPL: ¿cuál es mejor?

Con IPL,se pueden lograr los mismos resultados que con el láser si se usa correctamente. Sin embargo, el problema es que los dispositivos de IPL son mucho más difíciles de adaptar al tipo de piel y cabello del paciente, lo que reduce las posibilidades de éxito del tratamiento y, al mismo tiempo, aumenta el riesgo de trastornos de la pigmentación.



Sin embargo, el mayor riesgo de eliminación de vello mediante IPL reside en el vacío legal. La persona que haga el tratamiento debe ser un médico y no siempre es así. Teóricamente, cualquiera podría comprar un dispositivo, hacerse pasar por un especialista en depilación y abrir un centro de estética sin tener la formación apropiada. Con lo cual, el riesgo de tratamiento es alto.

Dispositivos IPL de uso doméstico: ¿prácticos o ineficaces?

Los dispositivos IPL para uso doméstico están disponibles desde hace tiempo para cualquiera que quiera hacerse la depilación en casa. Pero si estás haciéndote el tratamiento en un centro y lo interrumpes por usar el aparato doméstico, puede que no consigas el resultado que deseas.



La razón es porque la potencia del láser es limitada. Para evitar quemaduras, los aparatos no tienen tanta energía como los profesionales y, como resultado, el calor no es suficiente para acabar la raíz del cabello. El pelo se destruye por encima de las células de crecimiento, se cae y vuelve a crecer más tarde.

3. Electrodepilación: depilación con electricidad

Aunque los láseres y la IPL han hecho que la electrodepilación pase a un segundo plano, sigue siendo un método más que probado de depilación permanente.



Así es como funciona el procedimiento: se inserta una sonda fina en la raíz del cabello y una descarga eléctrica dosificada con precisión la destruye, de tal forma que el pelo se puede quitar con pinzas. Como cada pelo se trata individualmente, este procedimiento requiere mucho tiempo y solo es adecuado para zonas muy pequeñas de la piel.

¿Es fiable el efecto de la electrodepilación?

Las posibilidades de éxito son buenas, siempre y cuando la raíz del pelo esté completamente destruida. Sin embargo, esto no se puede garantizar al 100%. El problema: si el pulso de la corriente no fue suficiente para destruirlo, puede irritar la raíz del cabello. La consecuencia: el pelo vuelve a crecer con más fuerza que antes.

¿Cuáles son las desventajas del tratamiento de electrodepilación?

La mayor desventaja de la electrodepilación es que es muy dolorosa y que la cantidad de pelo eliminado depende del tipo de corriente que se utilice. Además, pueden quedar cicatrices, por lo que está totalmente desaconsejado para un tratamiento facial.



Hay variantes casi indoloras en las que el pelo solo se agarra con unas pinzas especiales que llevan corriente. Las cicatrices son imposibles con este método pero el vello puede volver a crecer erizado por la irritación de la raíz del pelo. La mayor desventaja de este método de depilación es que consume mucho tiempo, ya que cada raíz de pelo tiene que ser tratada individualmente.

4. Eliminación del vello con una máquina depiladora: ¿es posible la depilación permanente?

Un método muy conocido para eliminar el vello es con la maquinilla eléctrica tradicional. A diferencia de la IPL o el tratamiento con láser, el pelo no se elimina completamente y de forma permanente. Sin embargo, al depilarse regularmente, los pelos vuelven a crecer más lentamente y de forma escasa. Las depiladoras modernas son particularmente minuciosas y eliminan el vello incluyendo la raíz. Esto puede mantener las piernas lisas hasta cuatro semanas.