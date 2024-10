A qué edad te enteraste del verdadero propósito de la bandeja para huevos en el frigorífico

El 90% de las personas desconoce el verdadero propósito de la bandeja para huevos en el frigorífico. De hecho, probablemente siempre has creído que está diseñada para almacenar los huevos frescos que compras en el supermercado, pero te sorprenderá saber que su función es otra. Aquí te explicamos en qué consiste realmente. ¡No te lo pierdas!

Actualmente, los frigoríficos están diseñados con compartimentos específicos para conservar distintos tipos de alimentos en las condiciones óptimas de temperatura. Por ejemplo, suelen tener cajones para verduras en la parte inferior, y otros espacios para carnes, quesos y embutidos. Y, por supuesto, está el clásico soporte para huevos, una bandeja con cavidades para colocar cada huevo. Sin embargo, este compartimento no está pensado para almacenar huevos frescos. Entonces, ¿para qué sirve realmente?

El verdadero propósito de la bandeja para huevos en el frigorífico

Contrario a lo que muchos creen, esta bandeja no fue diseñada para conservar los huevos frescos. De hecho, los huevos se compran a temperatura ambiente en la mayoría de supermercados, y no necesitan ser refrigerados una vez en casa. De hecho, es mejor evitarlo.



Los huevos tienen una cáscara porosa que puede contener bacterias, y al exponerlos a la humedad y los cambios de temperatura del refrigerador (especialmente en la puerta, que se abre constantemente), se aumenta el riesgo de que las cáscaras se debiliten y las bacterias se desarrollen dentro del huevo.



Así que, si te preguntas por qué los frigoríficos aún incluyen este compartimento para huevos, la respuesta es más simple de lo que parece. Aunque no es habitual preparar huevos duros con antelación en muchos países, en otros lugares, como Estados Unidos, esto es bastante común. Es por esta razón que la bandeja para huevos está diseñada para guardar huevos cocidos y pelados, no frescos. ¿A qué edad te enteraste de ello?