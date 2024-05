Lidl triunfa con la solución perfecta para tu terraza que te protegerá del sol (y no es una sombrilla)

¿Tienes una preciosa terraza a la que no le sacas partido porque el sol no te permite disfrutar de ella? Lidl te ofrece una propuesta para solucionarlo. ¡Sigue leyendo!

Queda ya muy poco para dar la bienvenida al verano, y es inevitable hacer planes para disfrutar de la mejor estación del año. Para algunas personas estos planes pueden ser viajar a destinos exóticos o embarcarse en excitantes aventuras, pero también hay quien necesita de mucho menos o que donde se siente realmente a gusto es en casa. Una terraza en la que compartir con amigos una barbacoa o disfrutar de la lectura de un buen libro puede ser tan satisfactorio o más que pasarse el verano dando tumbos de un lado a otro.



Pero aunque este plan suene ideal para quienes tienen la suerte de contar con un espacio así, no deja de haber inconvenientes. Y es que cuando en los días más calurosos el sol pega realmente fuerte, estar en la terraza no es la experiencia más placentera. A no ser, claro está, que tengas un modo de evitar que los rayos del sol caigan directamente sobre ti.

Disfruta de tu terraza incluso en los días más calurosos

La sombrilla puede ser una solución siempre y cuando seas tú la única persona en la terraza, pero, ¿Qué pasa si lo que verdaderamente disfrutas de tu terraza es socializar en ella? O bien te toca limitar tus encuentros a la tarde noche o necesitas otro modo de mantener a tus invitados protegidos del insoportable calor de los días más soleados.



Lidl ha pensado en esta situación y ha decidido ofrecer una solución para que no tengas que renunciar a reunirte con tus amistades a ninguna hora del día, por mucho y muy fuerte que el sol caiga sobre tu terraza. Y te sorprenderá por lo simple e ingeniosa que resulta. Desde ahora ya no tendrás ninguna pega para idear cualquier plan sea a la hora que sea.



Se trata de un toldo rectangular que puedes fijar tú misma, quitar y poner cuando te apetezca, y que ofrece un amplio espacio de sombra que te permite disfrutar de cualquier terraza o jardín con independencia de si el sol cae directamente o no. Fabricado en poliester, es resistente y protege eficazmente de los rayos solares por muy intensos que éstos sean, por lo que con él podrás resguardarte y disfrutar de tu sofá o poner una mesa para comer en grupo.



Y si lo que te preocupa es el precio, hasta en eso han pensado. Puedes tener este toldo por menos de 15 euros, un precio irresistible teniendo en cuenta lo que te costaría encargar uno en una tienda especializada. Sí, te tocará subirte a una escalera y montarlo tú misma, pero como podrás comprobar es muy sencillo y cualquiera puede hacerlo. Si creías que un toldo era demasiado caro, ya ves que ahora de la mano de Lidl, no lo es.