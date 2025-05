Con el inicio de los días más soleados, muchos piensan en renovar sus macetas y parterres. Y este año, Lidl tiene una propuesta que hará que te olvides de los clásicos geranios: la Calibrachoa. Coloridas, resistentes y baratas, llegan esta semana a las tiendas por solo 2,49€ la unidad. ¡Te contamos todo!

Procedentes de Sudamérica, la Calibrachoa se caracteriza por su floración duradera, perfecta para llenar de color balcones, jardines y terrazas. En Lidl, están disponibles en tonos rosa, aunque esta planta puede encontrarse en una paleta más amplia: rojos intensos, blancos puros, amarillos soleados e incluso versiones bicolor.



Además de preciosas, son muy prácticas: fáciles de cuidar, crecen bien en suelo o en maceta, y agradecen el sol directo y el riego frecuente. Solo hay que recordar eliminar las flores marchitas y añadir fertilizante cada dos semanas para que florezcan sin parar.

¿Por qué optar por Calibrachoa y no geranios?

Si bien es cierto que los geranios llevan años siendo una de nuestras opciones favoritas para vestir los balcones o jardines de nuestra casa, su aspecto más clásico empieza a perder terreno frente al look más fresco de las Calibrachoas.



También las calibrachoas necesitan menos cuidados que los geranios y son perfectas para quienes no tienen mucha experiencia en jardinería. Incluso sus ramas permiten conseguir ese efecto de “cascada floral” tan vistoso. Y si te preocupa la calidad, no te preocupes: las plantas de Lidl llegan con hojas densas, flores abiertas y un sistema de raíces bien desarrollado, listas para trasplantar.



Eso sí, la promoción de 2,49€ está disponible a partir del próximo 16 de mayo hasta agotar existencias, ¡así que no esperes demasiado!