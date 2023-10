Musement, la plataforma de actividades en destino, hizo una recopilación de los lugares abandonados mas interesantes.

Mientras muchas personas prefieren vacacionar en lugares típicos para turistas como playas o locaciones históricas con comercio e infraestructura, muchas otras buscan alternativas como ciudades fantasmas. La siguiente lista contiene 9 lugares abandonados con un ambiente peculiar, y uno de estos se encuentra en nuestro país.

Kayakoy (Fethiye, Turquía)



Es una de las localidades más famosas de la Riviera Turca, a pocos kilómetros de Fathiye. Sus calles fueron abandonadas en la década de 1920 por causa del conflicto greco-turco, un evento difícil de olvidar para los residentes de la región. Ahora es visitada por turistas de todo el mundo para ver las ruinas de cientos de casas que siguen resistiendo a la maleza con el paso del tiempo, dando una imagen de apocalipsis.



Ciudad Fantasma de Nelson (Nevada, EE.UU.)



Este destino es ideal para los aventureros que gustan de entrar en el salvaje Oeste. Situada en Cañón Eldorado, es casa de principales yacimientos de plata y oro del sur de Nevada, por lo que fue lugar de conflictos y disputas entre forajidos y delincuentes, donde las autoridades tuvieron mucha actividad. Sus minas cerraron en 1945 y la ciudad se fue al declive, y finalmente tuvo una riada algunos años después, marcando su final. Hoy en día es un lugar turístico popular para reportajes de fotografía.





Old Sinies (Corfú, Grecia)



Situada a las faldas del monte Pantokrator, al noroeste de Corfú, este pueblo remonta sus orígenes a la Edad Media, época en la que fue el lugar perfecto para protegerse de ataques piratas gracias a su estratégica ubicación. A medida que las zonas costeras se volvían más seguras, los habitantes terminaron abandonando el lugar. Ahora quedan los restos de casas entre maleza, y sus tres templos siguen en pie, desafiando el paso de los años.



Fatehpur Sikri (Agra, India)



El emperador mongol Akbar ordenó la construcción del lugar entre 1571 y 1585 para convertirla en la capital del Imperio Mongol, y así se mantuvo por un corto periodo debido a la escasez de agua en la región, obligando a sus habitantes a abandonarla. Nunca fue destruida, por lo que conserva sus bellos edificios de arenisca roja que combinan elementos arquitectónicos hindús e islámicos, haciendo de esta ciudad abandonada un lugar de visita obligada.



Spinalonga (Creta, Grecia)



Esta isla desierta no podría faltar en la lista de lugares fantasma, y es que tiene oscuros secretos, encierra una turbulenta y prolongada historia que dio lugar a muchas batallas, llegando incluso a albergar una colonia de leprosos en la primera mitad del siglo XX. En la actualidad es un destino popular para excursiones, donde los turistas pueden pasear entre casas abandonadas, la escuela del antiguo asentamiento y el viejo hospital.



Rhyolite (Nevada, EE.UU.)



Esta ciudad fantasma es de las más populares del Valle de la Muerte, es un pueblo que surgió espontáneamente gracias a la súbita popularidad de las minas de la región, en especial la mina Montgomery Shoshone. Fue una ciudad con hoteles, hospitales, edificios, plantas eléctricas, salones, talleres mecánicos y escuelas. El principio del fin de este lugar llegó en 1907 con la crisis financiera, a medida que las minas cerraban y los bancos quebraban, la gente abandonó la ciudad. En la actualidad es posible admirar sus vestigios de tiempos de gloria, como restos de edificios de tres plantas que albergaban bancos, o la antigua cárcel.



Craco (Matera, Italia)



Ubicada en una colina a 400 metros de altura, esta ciudad rodeada de barrancos tuvo su esplendor en la Edad Media, remontando su estado actual a dichos tiempos. Fue un brusco e inesperado desplazamiento de tierra que cambio el destino de este lugar en 1963, resultando en el abandono de sus habitantes. Hoy en día es un lugar con silencio sepulcral, y es una atracción para viajeros gracias a las gratas experiencias del pasear entre sus casas, palacios e iglesias.



Vilariño da Furna (Braga, Portugal)



Se trata de una aldea sumergida ubicada en el centro del parque nacional Peneda-Gerês. Quedó completamente sumergida en las aguas del embalse de Vilarinho das Furnas, junto con su riqueza etnográfica, en 1971. No obstante, la aldea no desapareció por completo, pues cuando el nivel de agua baja, es todavía posible ver los restos de casas que algún día fueron hogar de muchos.





Belchite (Zaragoza, España)



Lo que queda de este pueblo es el fiel testimonio de los estragos de la Guerra Civil Española, conservando ruinas que dejan en visto su arquitectura barroca y mudéjar. Caminar entre las calles abandonadas, la torre del Reloj o la iglesia de San Martín de Tours es una experiencia única, y no solamente eso, hay incluso quienes afirman ser testigos de actividades paranormales en este lugar.