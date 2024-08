Cerdeña: ¿por qué es elegida como uno de los destinos de playa favoritos para viajar este verano?

Ahora que estamos en pleno verano, es el momento perfecto para disfrutar del sol y el descanso y, sin duda, una de las mejores propuestas que harán de tus próximas vacaciones un recuerdo inolvidable es Cerdeña. ¿El motivo? Te lo contamos a continuación. ¡Mira, mira!

Aunque las vacaciones de 2024 ya han empezado para muchos, hay quienes tienen que esperar un poquito más, pero todavía están a tiempo de empezar a fantasear acerca de ellas. Elegir un buen destino, y que además sea barato, es fundamental para disfrutar sin que la economía se resienta. Y para colaborar a localizar lugares que cumplan con ambos requisitos, la plataforma Skyscanner, especializada en la localización de vuelos baratos, ha realizado un informe en el que analiza precios y establece un ranking de ciudades más interesantes en la relación calidad-precio.



Si todavía no tienes pensado a dónde ir en tus vacaciones veraniegas esta año presta atención a los resultados de este informe porque igual encuentras propuestas interesantes en las que no habías pensado.

Los mejores destinos costeros para el verano 2024

Por mucho que España sea una potencia turística mundial, lo cierto es que ninguna de nuestras ciudades ha logrado destacarse en este ranking . Por supuesto eso no quiere decir que elegir una localidad de la costa española sea una mala idea, únicamente que en otros países hay otras opciones igualmente buenas pero más económicas. No obstante, quedarse en casa tiene la ventaja de que te ahorras el billete de avión.



A nivel global, la clasificación de Skyscanner destaca algunas ciudades japonesas como Tokio y Osaka, destinos exóticos en Vietnam, y otros más cercanos como la costa de Croacia. Pero donde Skyscanner considera que tus vacaciones serán mejores por menos dinero es en la isla italiana de Cerdeña. Un lugar que goza de un clima privilegiado y que no está lejos de nuestro país.

¿Por qué Cerdeña?

Aunque este tipo de rankings no resultan siempre objetivos al 100%, la realidad es que Cerdeña no deja de ser una elección muy interesante por su ajustado coste y la cantidad de atractivos que ofrece. Desde España los vuelos son bastante asequibles e incluso puede llegarse por ferry desde determinadas localidades de la costa mediterránea.



La isla cuenta con más de 100 playas de arena fina y numerosas calas de granito, multitud de cuevas para explorar y callejuelas con enorme personalidad que serían un marco ideal para tus fotos de Instagram. En Cerdeña podemos encontrar además la localidad con mejor relación calidad/precio, Olbia. Y como no, para los amantes de la gastronomía italiana, viajar a la isla es una oportunidad excepcional de probar la mejor cocina típica de la zona.



Así pues, si te gusta la costa mediterránea pero este año quieres salir de España, recuerda que Cerdeña es una opción muy ajustada de precio y que ofrece enormes atractivos.