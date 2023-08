Descubre la magia de estas playas bioluminiscentes que puedes ver en España

El fenómeno de los mares iluminados intrigó a los marinos durante siglos, pero hoy conocemos a qué se debe. Tiene una explicación y hoy te la contamos

Lo que se conoce como Mar de ardora es un resplandor que hace que las aguas presenten destellos azulados que destacan de manera casi mágica en la oscuridad de la noche. Este fenómeno de los mares iluminados intrigó a los marinos en sus travesías durante siglos, pero hoy conocemos a qué se debe, y no es cosa de magia. Tiene una explicación perfectamente normal y hoy te la contamos.



Se trata de un acontecimiento digno de verse, pero curiosamente, no demasiado conocido ni publicitado. Quienes lo han hecho lo comparan con ver el cielo estrellado en el mar o con una aurora boreal. Y a pesar de que hay multitud de fotografías que lo ilustran, quien ha tenido ocasión de verlo personalmente señala que no hay punto de comparación con lo que una cámara es capaz de reflejar.

¿Por qué algunas playas se iluminan por la noche?

La causa de que el mar presente este aspecto se debe a unos minúsculos microorganismos llamados dinoflagelados. Estos microorganismos , junto con algunos tipos de plancton, son capaces de emitir luz gracias a una serie de reacciones químicas. Esto es lo que se conoce como bioluminiscencia. El dinoflagelado más común en las costas de todo el mundo es la Noctiluca Scintillans o “Chispa de mar”.



Sin embargo, este fenómeno no se presenta siempre ni con la misma intensidad. Por lo general la presencia de oleaje lo hace más visible, ya que a mayor roce más intensa es la reacción. Los destellos que se producen como consecuencia de esta reacción química pueden ser desde azulados a verdosos, y pueden verse en muchas costas del planeta, tanto en Europa como en América o Asia.

Las playas bioluminiscentes más conocidas de España

La costa gallega es la que tiene un mayor número de playas con esta característica. Entre las que podemos mencionar como más conocidas se encuentran la Playa de Carnota, la de Muxía, la Playa de Seiruga, en la localidad coruñesa de Malpica o la playa de Rebordelo, en Cabana de Bergantiños. También es posible ver fenómenos de luminiscencia en las Islas Cíes y Cabo Fisterra.



Así que si tienes en tus planes hacer alguna escapada a Galicia, además del pulpo y el marisco, merece la pena que incluyas en tus planes una visita nocturna a alguna de estas playas para disfrutar de un fenómeno visual incomparable. Como puedes comprobar en algunas de estas imágenes, se trata de todo un espectáculo.