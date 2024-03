Semana Santa: ¿Cuándo volar para ahorrar al máximo?

Elegir la fecha adecuada puede suponer un importante ahorro que te ayude a disfrutar más de tus vacaciones. Te contamos cuál es la mejor fecha para volar en tus próximas vacaciones de Semana Santa.

¿Preparando tus vacaciones de Semana Santa? Puede que ya tengas un destino en mente, o tal vez no te has decidido todavía acerca de donde pasarlas, pero si vas a tomar un vuelo, tenemos buenas noticias para ti. Un informe de Kayak ha establecido como día más barato para viajar en Semana Santa el 29 de Marzo, por lo que si puedes permitirte ajustar tus fechas para que ese sea tu día de salida, podrás ahorrarte un buen pellizco que luego puedes emplear en restaurantes, ocio o cualquier otra cosa.



Y si te preguntas de cuanto ahorro estamos hablando, la cosa se pone más interesante todavía. No es que un ahorro de un 10 o un 15% sea poca cosa, pero este año volar en esa fecha concreta puede proporcionarte nada menos que hasta un 50% de rebaja. ¿Demasiado bueno para ser cierto? En absoluto. Aunque, claro está, estos descuentos no se aplican a todos los destinos. A la hora de la verdad, el lugar al que vueles y la fecha de regreso van a ser factores que también van a influir mucho en el precio final.

¿España, Europa o larga distancia?

No obstante hay que considerar que para optar a descuentos tan jugosos tienen que darse toda una serie de circunstancias. Resulta más realista esperar reducciones de precio más modestas para esa fecha, sobre todo si tienes pensado pasar tus vacaciones en España, ya que los vuelos nacionales, más económicos, no se encuentran tan rebajados. Aún así, las Canarias se presentan como un destino muy interesante, no solo por la bondad del clima en esas fechas, sino porque los vuelos pueden llegar a costar hasta un 16% menos.



Si lo que quieres son unas vacaciones más exóticas puedes optar por algunos destinos europeos o intercontinentales que no te van a dañar el bolsillo. Praga, Budapest, Copenhague o Milán son ciudades que merece la pena visitar y que disponen de vuelos a precios muy asequibles, aunque los descuentos no bajen del 4% respecto a otras fechas. Y Miami, Lima o Bogotá presentan reducciones de precio de entre el 6 y el 10%, por lo que si planeabas visitar el continente americano, deberías considerar estas ciudades como una opción.

Destinos en tendencia

Si todavía no tienes muy claro donde viajar siempre te queda la opción de decidirte por alguno de los lugares que más de moda están. Por ejemplo, Estambul, que es el destino más buscado por los viajeros actualmente y que presenta reducciones de precio de hasta el 15%. En Europa, además de los ya mencionados destinos también despiertan mucho interés ciudades como Nápoles y Florencia.



Y en España, Las Palmas de Gran Canaria Y Santa Cruz de Tenerife lideran las búsquedas de los usuarios en estas fechas, lo que demuestra que la mayoría ya tenemos ganas de playita y buen tiempo. En cualquier caso, lo mejor es que no lo dejes para el último momento y vayas ya comprobando precios y cerrando el vuelo para poder obtener las mejores ofertas.