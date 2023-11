El proyecto estará disponible al público este 28 de noviembre, una producción enfocada en la maternidad y paternidad.

Aina Clotet lidera y comparte la responsabilidad de la creación y dirección de la primera serie original de RTVE Play, titulada Esto no es Suecia. Consta de ocho episodios y aborda de manera franca, cómica y dramática las complicaciones asociadas a la crianza de los hijos, explorando cómo el miedo puede afectar la maternidad y las dinámicas de pareja. La serie estará disponible de forma completa y gratuita en RTVE Play a partir del 28 de noviembre.



"Creo que mucha gente que no tiene hijos se puede sentir identificada, porque la serie, sobre todo, habla del miedo, de la búsqueda de la perfección, y también de la pareja", cuenta la actriz acerca de los objetivos buscados al trabajar en esta serie, enfocándose en presentar la crianza como base para conversar de muchos otros temas universales.



Aina explica que Suecia simboliza la búsqueda del ideal y sirve como metáfora de esa aspiración a la perfección. En su papel como Mariana, se esfuerza por comprender la educación, respetar a los niños y tratarlos como individuos, adoptando prácticas que a menudo se atribuyen a los países nórdicos, o que se cree que practican.



La serie se originó a partir de terapias de padres y madres, que también se representan en la ficción. Durante estas terapias, que tenían lugar en su propio barrio, Aina Clotet conoció a Sergi Cameron. Pronto, surgió la idea de trabajar en "una historia potente en la que hablar de esta nueva crianza en la que estamos muchos metidos".



La actriz consideraba fundamental que la serie fuera extremadamente realista, buscando que los espectadores casi sintieran experimentar la vida de esta familia y su entorno al ver el documental. Para lograr este realismo, el equipo incluyó a "muchos no actores que viven en el barrio" en la serie. Esto involucró a la asociación de familias del colegio, compuesta por varios padres de las clases de los hijos de Aina Clotet. Aunque algunos participaron después de hacer una audición, la mayoría eran personas del barrio.



De manera similar, en la terapia que guía la trama, solo hay dos actrices "infiltradas", y la terapeuta, Elisenda Pascual, de la cual se refieren como "una terapeuta real, muy buena, que da consejos de verdad". Una versión extendida de la terapia estará disponible próximamente en RTVE Play como contenido transmedia.



A pesar de ser completamente una trama ficticia, como señala Aina, hay detalles y momentos inspirados en experiencias de la vida real: "Los que hemos participado en la creación de la serie hemos volcado partes de nuestras crianzas ahí, y de esa búsqueda de exigencia". Además, al trabajar con su pareja en la vida real y padre de sus dos hijos, Marcel Borràs, ambos tenían muy claro de qué querían reírse: "Aunque es puramente ficción, sí que hay la confianza de quizás ir a lugares más lejanos", explica.



La protagonista considera que hay un equilibrio considerable entre el drama y la comedia en esta proyecto: "Creo que el humor no te abandona nunca, lo que pasa es que hay momentos que son duros". Esto ocurre en un suceso que impacta a la comunidad al principio de la serie. Un drama que, afortunadamente, no afecta a su propia familia: "Dicen que la comedia es tragedia más distancia", concluye.