Andrew Scott se convierte en el nuevo Ripley: la intrigante adaptación en blanco y negro que llega a Netflix

La miniserie de ocho capítulos se basa directamente en la novela 'El Talento de Mr. Ripley'

No es la primera vez que una adaptación de este clásico llega a las pantallas. La más famosa puede ser la protagonizada en 1999 por Matt Damon, Gwyneth Paltrow y Jude Law. Ahora la serie de Netflix intentará calar entre la nueva generación de telespectadores.

El próximo éxito de Netflix se llama Ripley

El libro de Patricia Highsmith se publicó en 1955. La novela negra de thriller psicológico ha sido ya adaptada dos veces a la gran pantalla, la primera en 1960 y la segunda vez en 1999. En esta nueva adaptación tendremos ocho episodios creados y dirigidos por Steven Zaillian, ganador del Oscar por 'La lista de Schindler', y guionista de 'El irlandés' y 'Gangs of New York’, 'Moneyball' y la serie 'The Night Of', por la que ganó el Emmy. Zaillan ha comentado que adaptar la novela a una serie en vez de un film: "me permitió ser más fiel a la historia, el tono y las sutilezas de la obra de Highsmith. Intenté enfocar mi adaptación del modo en que imaginaba que lo haría ella misma".

El rodaje fue en 2021 en Italia y Zaillan admitió que la versión en blanco y negro se debe a que : "La edición del libro de Ripley que tenía en mi escritorio tenía una evocadora fotografía en blanco y negro en la portada. Mientras escribía, retenía esa imagen en mi mente. El blanco y negro encaja en esta historia, y es precioso”.

La serie se acaba de estrenar este 4 de abril en Netflix, por lo que ya podemos ir a podernos cómodos y disfrutar de ella.

De qué trata y quién es cada uno

La serie, igual que el libro está ambientada en el Nueva York de los años 60. Ripley está pasando apuros allí a pesar de que es capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir. El magnate Herbert Greenleaf le convencerá para viajar a Europa a encontrar a su hijo Dickie y Ripley verá una oportunidad para construirse una nueva vida valiéndose de mentiras.



Como actor principal encarnando a Tom Ripley encontraremos a Andrew Scott (también le podemos encontrar en Desconocidos o Fleabag). El resto del reparto se completa con John Malkovich, Dakota Fanning (Érase una vez en Hollywood), Johnny Flynn (Emma), Eliot Sumner (The Gentlemen), Maurizio Lombardi (The Young Pope) y Margherita Buy (En terapia) entre otros.

Johnny Flynn es el encargado de dar vida a Dickie, heredero de un negocio familiar que ha huido a Italia. Dakota Fanning será Marge, la pareja de Dickie que sospecha de Ripley desde el primer momento. Eliot Sumner encarna a Eddie, el amigo íntimo de Dickie. Maurizio Lombardi es el Inspector Pietro Ravini de la policía italiana y se dedicará a investigar a Ripley. Francesca Romana Bergamo da vida a Ermelinda, el ama de llaves de Dickie. Desconocemos por ahora los papeles interpretados por John Malkovich y Margherita Buy.