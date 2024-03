Las historias de vampiros parecen vivir un renacer entre las series de ficción. Ahora es una serie española, dirigida por Carlota Pereda, la que toca esta temática.

La ficción española va ganando peso a nivel internacional. Probablemente el pistoletazo de salida llegó con La casa de papel, cuyo impacto demostró que en nuestro país se pueden concebir y desarrollar productos audiovisuales de primer nivel que encajen con los gustos de un público muy variado.



Al hilo de este recién ganado prestigio, cada lanzamiento es ahora evaluado con una visión mucho más benevolente, lo que permite que los responsables de nuevos proyectos obtener apoyo y financiación sin tantas complicaciones como antaño. La directora Carlota Pereda ha podido comprobarlo al obtener el respaldo de dos productoras como Morena Films y Buendía Estudios para llevar a cabo una atrevida serie televisiva llamada Que muera el amor, inspirada en un universo vampírico.

Una propuesta visceral y romántica

La directora ha elegido como protagonistas principales de esta nueva serie a Anna Castillo y Ester Expósito. “Si hay dos actrices que puedes creer que son inmortales, y que tienen un encanto y talento fuera de este mundo, son Anna y Ester.” afirmó la directora. Y es que tanto una como otra darán vida a dos mujeres vampiro en el mundo actual en una historia que mezcla amor y venganza. Un cóctel de ingredientes que garantiza mantener al espectador pendiente del desarrollo de la historia.



Carlota Pereda define Que muera el amor como “una propuesta visceral y romántica”. La directora, que ya ha logrado notables éxitos con proyectos anteriores como Cerdita, ha puesto su talento al servicio de una historia de vampiros no solo porque parezca una tendencia actual que puede ayudarla a encajar con un público muy amplio, sino porque desde siempre se ha visto atraída por estos misteriosos personajes. “Los vampiros son mis monstruos favoritos, por sus instintos salvajes, sus deseos prohibidos y su romanticismo”

Un proyecto con grandes apoyos

Sabido es que en el terreno audiovisual el talento en la dirección o en la interpretación no siempre es suficiente. Se necesitan recursos y apoyo para que un producto obtenga la repercusión deseada. En este caso, las cosas pintan muy bien puesto que además de Morena Films y Buendía Estudios, en la producción se han implicado Movistar Plus+ y Atresmedia.



Laura Abril, de Buendía Estudios, ha declarado que “estamos convencidos de que Que muera el amor es una serie diferente que tiene un gran potencial internacional, tanto a nivel narrativo como de producción”. Por el momento el proyecto se presentará en el Berlinale Series Market, y quien sabe si con el tiempo asistiremos a un nuevo pelotazo a nivel mundial con una producción Made in Spain.