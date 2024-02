Benidorm Fest 2024: ¡Lucha por el triunfo! ¿Quién irá a Eurovisión?

Esta noche se celebra la gala final del Benidorm Fest 2024 que decidirá el nombre del representante español en Eurovisión.

Vista su repercusión, caben pocas dudas acerca de lo acertado del formato para la elección del representante de nuestro país en Eurovisión. Desde su implantación en 2022 como fórmula para elegir al artista que participa en el concurso, el Benidorm Fest ha experimentado un notable impulso, hasta el punto de que estos días sus protagonistas copan las redes sociales y sus nombres son tendencia.



Tener que competir a lo largo de varias galas e ir superando niveles no hace sino generar más emoción e intriga entre los ya de por sí apasionados seguidores de Eurovisión. Ahora la pregunta que se hacen todos es ¿Quien logrará el objetivo de convertirse en nuestro representante? Echemos un vistazo a los posibles ganadores.

Difícil de predecir

Uno de los motivos por los que este proceso de selección resulta tan apasionante es la imposibilidad de predecir con fiabilidad al ganador o ganadora. Y es que, además de un jurado y el televoto, se utiliza un sistema demoscópico que realiza 350 entrevistas y que supone un 25% del peso final de la decisión.



La gala que se celebra este Sábado marcará el futuro de uno de los artistas clasificados para la final. En concreto los que han logrado llegar a este decisivo momento son Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll, Miss Cafeína, St. Pedro, María Peláe, Jorge González y Almácor. Pero no todos parten con las mismas posibilidades. Si bien, como hemos apuntado, adivinar un ganador con antelación es francamente complicado, a raíz de lo visto hasta ahora sí que hay un ramillete de nombres que parten como favoritos.

Los favoritos en las apuestas

Las galas previas han dejado pistas bastante fiables acerca de los preferidos del público, y aunque el televoto solo tenga un 25% en el total de la decisión, es de suponer que las diferencias entre el voto popular y las elecciones del jurado no serán tan radicales. Así pues, a raíz de lo que nos han mostrado con anterioridad, los que en principio parten como favoritos son St Pedro y el dúo Nebulossa.



Sin embargo no se puede decir que las tengan todas consigo porque Angy Fernández y Mantra también han obtenido un importante apoyo de la audiencia y dado el particular sistema de elección, siguen teniendo sus opciones. La realidad es que todo sigue abierto y dependerá en gran medida de las interpretaciones que los artistas lleven a cabo en esta gala final. Así que, ¡No puedes perdértela!