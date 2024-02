Jorge González: De 'OT' a Eurovisión, pasando por una guerra familiar

En el vibrante escenario del Benidorm Fest 2024, Jorge González, ese chico que una vez desafiara las críticas en 'Operación Triunfo', busca llevar la bandera española a lo más alto en Eurovisión con su contagioso tema 'Caliente'. Pero, detrás de la luminosa pantalla, se esconde la sombra de una historia personal que marcó al cantante como pocas veces se ha contado.

Hagamos un viaje en el tiempo, regresemos a aquellos días en que un joven González se enfrentaba a los comentarios afilados de Risto Mejide en la segunda edición de 'Operación Triunfo'. Desde ese momento, su carrera despegó, llevándolo a destacar en programas como 'Qué tiempo tan feliz' y 'Tu cara me suena'. Ahora, lo encontramos en la última edición del 'Benidorm Fest', dispuesto a representar a España en Eurovisión.



Sin embargo, en este recorrido no podemos obviar el capítulo de su vida personal. El mismo González que nos hizo bailar con su participación en 'Los Gipsy Kings', también vivió una intensa relación con Arabia Fernández Heredia, con quien compartió su vida durante 13 años y tuvo dos hijos, Aday, de 13 años, y Nayra, de nueve.



El 2018 trajo consigo una tormenta en la vida de Jorge y Arabia: su separación. Un capítulo que no fue precisamente tranquilo y que, años después, resurgiría en medio de la vorágine mediática. En 2022, Arabia compartió una imagen de Jorge en 'TCMS' con un mensaje críptico que decía: "¡Ya salió del armario! Empieza la guerra. 4 añitos llevo callada". Las redes sociales se incendiaron, y la tormenta estaba en pleno apogeo.



Sin embargo, la calma llegó cuando Arabia salió al paso de las polémicas, declarando que sus palabras fueron un "arrebato del cual no estoy orgullosa". Afirmó que Jorge está "feliz con su vida y su música" y que lo último que deseaba era causarle daño.

Ahora, en el Benidorm Fest, Jorge González se enfrenta a un nuevo desafío, pero no solo en el escenario. La historia personal de este artista, llena de altibajos, demuestra que detrás de las luces de la fama hay sombras que todos enfrentamos. En este viaje musical, Jorge no solo lleva una canción, sino también las cicatrices de una vida compartida y, a veces, separada.



Así que, mientras esperamos a ver si 'Caliente' conquista Europa, recordemos que detrás de cada estrella hay una historia única, llena de capítulos inesperados. Jorge González, el chico que conquistó los corazones en 'Operación Triunfo', sigue su camino, entre luces y sombras, en el fascinante escenario de la vida.