La actriz Regina King interpreta a Shirley Chisholm en la película de Netflix

Escrita y dirigida por John Ridley, la película cuenta la historia de la primera mujer congresista afroamericana en la historia de Estados Unidos.

La mujer que abrió las puertas al cambio

Shirley Chisholm también fue la primera mujer de color en presentar su candidatura para las presidenciales, y lo hizo bajo el lema “Unbought and Unbossed” (no comprada y no sometida). El film retrata la vida de esta figura política durante la campaña electoral de 1972, en los que mostrará los desafíos a los que tuvo que enfrentarse Shirley, como la misoginia o la discriminación racial mientras representaba al partido Demócrata. La campaña presidencial fue una dura etapa para Chisholm por la hostilidad entre sus propios compañeros de partido y por parte de los medios de comunicación.

Nacida en Brooklyn en 1924 se convirtió en miembro de la Cámara de Representantes en 1968 y sirvió hasta 1983. Durante el tiempo que permaneció en el Congreso defendió con fiereza la educación y la justicia social.

Película para la reflexión

La actriz Regina King interpreta magistralmente a Shirley Anita Chisholm. Recibió el Oscar como mejor actriz de reparto por El blues de Beale Street, y también participó en Watchmen y Si la colonia hablara. Ahora se enfrenta con éxito a este papel protagonista, en el que encarna a la política con convicción mostrando todos los sacrificios personales y profesionales que tuvo que enfrentar en los 70.

A parte de adentrarse en el mundo de la política, la película refleja las dificultades y el precio que puede llegar a suponer lograr el éxito, mientras que una mujer lucha por romper los límites impuestos por la sociedad. A pesar de no ganar la nominación, su campaña fue un momento histórico en la política de EEUU. Para rodarla, han recurrido a conversaciones con familiares, amigos y allegados de Shirley con el objetivo de lograr un relato fidedigno y auténtico.

El elenco se completa con Lucas Hedges, que interpreta a Roberto Gottlieb, asistente de ley que se convirtió en el coordinador nacional de estudiantes para la campaña y Brian Stokes Mitchell, que da vida a Stanley Townsend, director de campaña. Ambos personajes apoyaron a Chisholm en las primarias democráticas de junio de 1972. También podremos ver a Lance Redick en uno de sus últimos papeles antes de fallecer en 2023. El drama político, de 1 hora y 56 minutos se puede disfrutar en Netflix desde el 22 de marzo.