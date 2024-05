¡Canales Gratis de Google TV en España! Descubre cómo verlos (¡Truco incluido!)

Google TV se abre paso en España con canales de televisión , aplicaciones y streaming en un mismo producto

Google TV se oferta como el dispositivo perfecto desde el que acceder a todas tus aplicaciones y contenido desde una sola pantalla y de manera sencilla.

¿Qué ofrece Google TV para ser tan interesante?

Acceso a más de 10.00 aplicaciones, películas, series, televisión en directo, deporte, música de manera personalizada en tu propio perfil y con solo pedírselo al asistente de Google. Sin embrago, a pesar de todas sus ventajas, todavía no es posible disfrutar todas sus posibilidades en España. El soporte es actualmente accesible desde los dispositivos de Android TV y es capaz de adaptarse a las preferencias de cada usuario mediante algoritmos y revisando el historial, para ofrecerte series, películas o canales de televisión adecuados a tus gustos.

En Estados Unidos ya inlcuye Max, Netflix, Prime, Apple TV y canales en vivo como Sky News, Today All Day, PokerGo, CourtTV, Bein Sports Xtra, Classic Doctor Who, iHeart90′s, Telemundo Al Día, Reurters Now y algunas de las variantes de la BBC y la NBC. El problema principal es conseguir acceder a ellos desde España.

Google TV en España

Para poder disfrutar de todo este contenido desde nuestro país debemos activar la opción Live o En directo de Google TV. Para poder hacer esto, es necesario echar mano de un truco, ya que es necesario instalar una VPN (Virtual Private Network) que se encargará de cambiar la región desde la que recibe tu dispositivo. De este modo, necesitaremos detectar cuáles son las compatibles con nuestro dispositivo Android TV y modificar la región a la que se está conectando. Las VPN enmascaran la conexión por lo que desbloquea el catálogo extranjero. Descarga, instala y regístrate de manera gratuita para acceder al servicio.

Si esto no funciona, revisa que la televisión o el dispositivo desde el que se accede no esté vinculado al país.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

La opción que ofrece la compañía americana para convertir tu televisor en una televisión Google TV es la de comprar un Chromecast por 39,99€, hay dos modelos fundamentales dependiendo de la resolución: Chromecast con Google TV HD y Chromecast con Google TV 4K.

Otra posibilidad sería comprar una de las televisiones Sony o TLC que ya llevan Google TV incorporado, dentro de ambos fabricantes, encontramos con que tienen todo tipo de modelos de televisores en su catálogo, siendo prácticamente su mayoría con este sistema.

La última opción es adquirir Google TV para tu dispositivo móvil a través de Google Play o App Store, esta aplicación lo que permite es concentrar todo el contenido audiovisual de las plataformas de streaming, pudiendo crear listas de nuestros contenidos favoritos e incluso alquilar películas.