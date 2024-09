Conoce a los nuevos concursantes de MasterChef Celebrity y descubre todo sobre el primer expulsado

Ha arrancado la novena edición del esperado programa con invitados de lujo, en una competencia culinaria que promete muchas emociones y sorpresas.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2024 ha comenzado esta semana, prometiendo una temporada llena de desafíos, emoción y, por supuesto, mucho entretenimiento. El programa de cocina ha reunido a un elenco variado de celebridades, cada una dispuesta a competir por el codiciado título demostrando sus habilidades en la cocina.

Entre los participantes más reconocidos se encuentran:



Francis Lorenzo: Reconocido actor por sus papeles en series como Águila roja y Médico de familia.



Hiba Abouk: Reconocida intérprete por su participación en las series El Príncipe y Madres.



Nerea Garmendia: Conocida por su participación en series como La reina del sur y Allí abajo.



María León: La actriz y hermana de Paco León está por tener su próximo estreno de Netflix El caso Asunta.



Itziar Miranda: La estrella ha tenido por 18 años el papel de Manolita en Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre.



Rubén Ochandiano: El reconocido actor tiene su segunda participación en un reality, después de haber sido parte de Traitors.

Los siguientes famosos completan la lista de concursantes en esta nueva edición del programa:



Pitingo - Cantante

Pocholo Martínez-Bordiú - Empresario y economista

Cristina Cifuentes - Política

Pelayo Díaz - Influencer

Marina Rivers - Influencer

Inés Hernand - Presentadora

José Lamuño - Actor

Juan Luis Cano - Escritor y humorista

Raúl Gómez - Presentador

Topacio Fresh - Cantante, actriz y bailarina

Resultados de la primera transmisión

La primera entrega de MasterChef Celebrity 2024 no defraudó a sus seguidores, ofreciendo momentos de sorpresas, de tensión y de humor. Los participantes se enfrentaron a difíciles retos que pusieron a prueba no solo sus habilidades en la cocina, sino también su capacidad de trabajo bajo presión.



El programa inició con una prueba que dejó ver los diferentes niveles de experiencia de los participantes. Algunos sorprendieron con técnicas avanzadas de cocina, mientras que otros demostraron tener nociones básicas.

Ya en la prueba de exteriores, los concursantes tuvieron un entorno desafiante, donde necesitaron trabajar en equipo y preparar un complejo menú para un numeroso grupo de personas. Esta prueba puso además de manifiesto la capacidad de adaptación de los participantes y sus personalidades.

¿Quién fue el primer expulsado?

No todos pudieron seguir en la competencia tras el primer programa. El actor José Lamuño, conocido por sus papeles en producciones como Servir y Proteger, fue el primer expulsado de esta edición de MasterChef Celebrity.



A pesar de su entusiasmo y esfuerzo, Lamuño no logró impresionar lo suficiente al exigente jurado. Su salida fue consternarte para sus compañeros, dejando claro que será una reñida competencia y que cada semana los participantes deberán dar lo mejor de sí mismos para no ser los siguientes en dejar el programa.

Con esta emocionante primera transmisión, MasterChef Celebrity 2024 promete una temporada con más sorpresas y deliciosos platillos, dejándonos ver la evolución de los concursantes, inesperadas y alianzas, y posiblemente algún conflicto resultado de la presión por resultar ganador.



Al avanzar, será fascinante ver cómo los famosos se desenvuelven en un ambiente distinto al de su zona de confort, enfrentándose a retos cada vez más complejos. Indudablemente, MasterChef Celebrity seguirá siendo en los siguientes meses uno de los programas más vistos de la televisión española.