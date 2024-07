Estas son las mujeres que representarán a España en los Juegos Olímpicos de París 2024: de Ana Peleteiro a María Pérez

Las Olimpiadas de París 2024 contarán con una nutrida representación femenina. Conoce quienes son algunas de las mujeres que lucharán por las medallas en esta edición.

La delegación española que acudirá a los Juegos Olímpicos de París estará compuesta por un total de 382 deportistas. Más que en ninguna ocasión anterior si exceptuamos las Olimpiadas de Barcelona, en las que tomaron parte 430 representantes de nuestro país. El matiz es que en aquella ocasión la cifra alcanzada se debía a que actuábamos como anfitriones, mientras que en esta todos nuestros atletas acuden como resultado de haber logrado la clasificación por méritos deportivos.



Y echando un vistazo a la lista de nombres, podemos llegar a la conclusión de que los tiempos en los que el deporte femenino estaba muy por detrás del masculino parece que, afortunadamente, van quedando atrás. Al menos es lo que se desprende del dato de participantes de cada sexo que participarán en los próximos juegos de París.



Conozcamos un poco más de algunas de las mujeres que en unos días estarán representando a nuestro país en el evento deportivo más importante del mundo y sepamos quienes son las favoritas a medalla en las distintas especialidades en las que tomarán parte.

Más mujeres que hombres

Por primera vez nuestra delegación contará con un número mayor de mujeres que de hombres. Ellas serán 192, por 190 representantes masculinos. Un hecho que demuestra que el deporte femenino gana día a día en importancia y participación en nuestra sociedad. A esto hay que sumar que en el caso de las chicas, son tan aspirantes a medalla como ellos. La representación femenina parte con altas expectativas en varias disciplinas, aunque superar las 22 medallas que obtuvimos en Barcelona 92 sigue antojándose una tarea complicada.



En las dos últimas citas olímpicas, el medallero español se quedó en 17, por lo que estar por encima de las 20 ya podría considerarse como un notable éxito. No obstante, el objetivo es batir esa marca de 22 medallas y varias de nuestras chicas podrían colaborar a lograrlo. Entre las aspirantes a colgarse medalla en esta edición, resaltan algunos nombres propios que merece la pena mencionar.



Tanto a nivel colectivo como individual, las deportistas españolas cuentan con bastantes posibilidades en distintos deportes, y aunque superar esa marca requerirá de la mejor actuación tanto de ellos como de ellas, vamos a echar un vistazo a los nombres de las atletas que podrían colaborar a alcanzar ese logro.

Aspirantes a medalla

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

A nivel de equipo, las selecciones femeninas de Waterpolo y de Fútbol parten con altas probabilidades de triunfo. Estas últimas son campeonas del mundo y tienen en sus filas a jugadoras tan destacadas como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. En la parcela individual, dos nombres que resultan ya populares entre el público en general por sus éxitos continuados en sus respectivos deportes son los de Carolina Marín y Ana Peleteiro. Ambas son más que probables medallistas si desempeñan su papel al nivel esperado en Badminton y Atletismo.



Este último suele ser uno de los deportes en los que siempre llegan éxitos en mayor o menor medida. María Pérez está entre el ramillete de candidatas a medalla en la prueba de 20 km marcha, pero no hay que descartar que podamos lograr éxitos en otras por parte de alguna atleta que no parta entre las favoritas. De hecho cada edición es bastante común que se produzca la irrupción en el pódium de alguien que no contaba a priori en las apuestas.



Luego hay nombres que sin ser tan conocidos por tomar parte en deportes minoritarios, también cuentan con opciones a conseguir un metal. Entre ellos podríamos mencionar el de Antia Jácome o Maialen Chorraut en piragüismo, el de Adriana Cerezo, una de las favoritas en la competición de Taekwondo, o el de Fátima Gálvez en tiro.