Hoy toca noche de chicas

Hoy queremos proponerte un plan de lo más sugerente. Quedar con tu grupo de amigas del alma para celebrar vuestra amistad con una maratón de series.

Noche de chicas no significa necesariamente vestirse para matar y salir a cerrar los locales de moda. Hay formas mucho más relajadas de pasar tiempo con las amigas que además pueden servir para fortalecer vuestro vínculo. Hoy queremos proponerte un plan de lo más sugerente que además es perfecto para cuando se acerca final de mes y la economía no anda muy boyante.



¿Qué te parece quedar con tu grupo de amigas del alma para celebrar vuestra amistad con una maratón de series que celebran precisamente vuestra relación tan especial? La amistad verdadera es un tesoro que hay que conservar y alimentar, y nada mejor que una noche juntas tumbadas en el sofá, riendo y llorando con historias de chicas que se quieren tanto como vosotras.



Aquí os dejamos algunas sugerencias para una noche llena de emociones. Elegid pizza o palomitas y poneos cómodas.

3 series que os encantarán

Una buena manera de pasar la noche puede ser viendo The Bold Type en Prime Video. Cuenta las vicisitudes de tres mujeres que trabajan en una revista femenina, y lo que en un principio empieza como una relación laboral va evolucionando a una bonita amistad a través de todas las experiencia que viven juntas.



Si lo que os apetece es echar unas lagrimitas El baile de las luciérnagas (Netflix) os tocará el corazón. En este caso porque de lo que trata es de como dos amigas que han sido inseparables durante décadas rompen su amistad por una traición. La reconciliación no será tarea fácil.



La tercera de nuestras propuestas es Pretty Little Liars, disponible en HBO Max. Esta serie también toca el tema de la amistad, pero dentro de una dinámica de misterio que hará difícil que no os enganchéis a ella. Y como son 7 temporadas, ya tenéis la excusa perfecta para una quedada semanal.

En España también hacemos buenas series

Aunque no tenemos duda sobre que cualquiera de las series mencionadas os encantará, es posible que os apetezca algo más cercano a vuestra realidad cotidiana. Por fortuna en España también se hacen series de gran calidad.



Las de la última fila es una serie disponible en Netflix que explora la relación entre cinco mujeres que han sobrepasado los 30 y cuya amistad dura ya muchos años. El hecho de que a una de ellas se le diagnostique un cáncer llevará esta amistad a nuevas cotas.



Otra serie muy recomendable es Vida perfecta de Movistar Plus. Tres amigas treinteañeras se encuentran en momentos vitales muy diferentes, pero tienen algo en común. Ninguna ha alcanzado aquellos bonitos sueños de juventud con los que fantaseaba.



Una serie ideal para ser vista de un tirón, ya que son episodios muy breves, es El tiempo que te doy, de Netflix, la última de nuestras propuestas. En este caso la protagonista acaba de sufrir una ruptura sentimental, y se refugia en su grupo de amigas para poder olvidar un trance tan amargo.



¿Te parece un plan interesante? Si es así, elige la que más te llame la atención y ya nos cuentas.