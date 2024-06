Más de 230 millones de visualizaciones: descubre todo sobre la película más vista en Netflix

Te hablamos sobre el último pelotazo en Netflix y te contamos porqué más de 200 millones de personas en todo el mundo han visto ya esta película.

Entre el inmenso catálogo de películas que Netflix ofrece a sus abonados, las más populares suelen ser siempre los estrenos. Aunque no todos obtienen un respaldo como el que ha logrado el último trabajo dirigido por Rawson Marshall Thurber, cuyo número de visualizaciones lleva camino de pulverizar records con más de 230 millones por el momento.



Las razones pueden ser desde la promoción que la propia plataforma ha llevado a cabo con este título, hasta las recomendaciones, las críticas, o el cast de la película, que reúne a algunos de los intérpretes más taquilleros del momento. Sea cual sea la causa, lo cierto es que Alerta Roja es un estreno que no puedes pasar por alto, y hoy te contamos porqué ha cosechado un éxito tan apabullante.

Acción, espectacularidad y adrenalina

En el reparto de la película encontramos a uno de los reyes del cine de acción, como es Dwayne Johnson. La Roca es uno de los actores con más tirón entre el público, por lo que su presencia ya explica gran parte del éxito de este título. Junto a él co protagonizan Alerta Roja otros dos intérpretes bien conocidos como la actriz Gal Gadot y Ryan Reynolds.



Pero no basta con reunir tres nombres conocidos para lograr una repercusión como la que ha obtenido esta película. Alerta Roja tiene muchos más ingredientes que la han convertido en uno de los títulos más vistos de Netflix. Uno de ellos es su argumento, en el que un agente del FBI se embarca en la captura de de dos ladrones de arte extraordinariamente hábiles. Pero también suma el hecho de que la acción transcurra en diferentes lugares del mundo y el toque de comedia con el que está adornado el guion y que hace que la trama resulte aún más entretenida.



A esto hay que añadir que la película ha contado con un presupuesto amplio que ha permitido al director no escatimar en efectos especiales. El cocktail de espectacularidad, acción, intriga y comedia ha resultado en una película que ha obtenido un enorme respaldo por parte de los abonados de la plataforma de streaming.

Lo que dice la crítica

Pero aunque la audiencia la haya aprobado con nota, la crítica siempre suele ir contracorriente, y en este caso no todo son halagos para esta producción. Es cierto que ha recibido alabanzas, porque incluso dentro de un género como el cine de acción hay espacio para buenas y malas películas, pero entre la crítica se le achaca un exceso de clichés y una trama que resulta predecible.



Pero más que las expectativas de la crítica, éste es un título concebido para satisfacer las ansias de entretenimiento del público. Y lo cierto es que los chispeantes diálogos, la química entre los protagonistas y el frenético ritmo que destila Alerta Roja han sido capaces de convencer a más de 200 millones de espectadores. ¿Te animas a verla?

