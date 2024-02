El 1 de marzo, Netflix estrena "No estás sola: La lucha contra La Manada", un documental que explora la brutal agresión sexual que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia machista en España.

Un relato desde la sororidad

Cinco hombres. Una joven. Un brutal ataque en los Sanfermines de 2016. La respuesta: un grito colectivo de "Yo sí te creo" que se convirtió en el primer #MeToo español.

"No estás sola" va más allá de un simple relato judicial. A través de las voces de las víctimas, sus familias y expertas, el documental teje una narrativa sobre la violencia sexual, la revictimización y la lucha por la justicia.



Olvida lo que has leído, lo que has visto. Este documental no es solo la historia de una terrible agresión, es un viaje crudo y revelador a través de las costuras del machismo en nuestra sociedad. Las voces que aparecen no son las voces reales de las víctimas si no las de Natalia de Molina y Carolina Yuste como narradoras, y de personas que vivieron de cerca el horror, “No estás sola” te sumerge en la experiencia de la violencia sexual y te invita a reflexionar.

Tres historias, una misma raíz

El documental entrelaza tres casos: la agresión de La Manada en Pamplona, otra brutal violación en Pozoblanco por parte de cuatro de los mismos hombres, y el asesinato de Nagore Laffage en 2008. Un hilo conductor que desnuda la violencia machista en sus diferentes formas.



"No estás sola" no solo expone las fallas del sistema judicial y la cobertura mediática sesgada, sino que también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva ante la violencia que sufren miles de mujeres cada día.



Tres años de rodaje en secreto, más de sesenta horas de entrevistas, material inédito y un equipo comprometido con la verdad. Almudena Carracedo y Robert Bahar, los reconocidos cineastas de “El silencio de otros”, nos ofrecen una mirada profunda y sin censura.