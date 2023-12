'Noches Blancas': la Love Actually adolescente que te enamorará

Las películas de Navidad suelen estar cortadas por el mismo patrón, y solo unas pocas se salvan de la mediocridad. Hoy te recomendamos un título que merece la pena.

Aunque no sea una tradición tan arraigada como los villancicos, el pavo o los turrones, lo de sentarse en familia a ver una peli navideña también crea ambiente. La Navidad está hecha de momentos especiales, y este puede ser uno de ellos. Todos reunidos alrededor de la tele, con las luces puestas en el salón y una película bien elegida puede ser un recuerdo más de los que hacen que esta época del año resulte mágica.



¿Que las películas de navidad te parecen todas iguales? Eso es porque todavía no has visto la que hoy te proponemos. Si tienes una suscripción a Netflix y te gustó una película tan iconica como Love Actually, seguro que Noches Blancas te va a encantar.

Una comedia navideña que merece la pena ver

Contrariamente a lo que puedas pensar, esta no es una película llena de tópicos. Incluso en su desarrollo es bastante diferente a la mayoría de películas que hayas podido ver, con tres historias de amor que transcurren en paralelo, diversidad en los protagonistas y un desenlace final donde estas tres historias llegan a su momento álgido. De ahí que, salvando las distancias, de alguna manera puedas encontrar similitudes con la magnífica Love Actually de Richard Curtis.



El reparto de la película está compuesto en sus principales papeles por Isabela Merced, Shameik Moore, Odeya Rush, Liv Hewson, Mitchell Hope, Kiernan Shipka, Jacob Batalon y Joan Cusack, los cuales llevan a cabo interpretaciones muy creíbles y que enganchan desde el primer momento.Además el propio formato de la narración, que salta de una historia a otra hace que el interés no decaiga ni la película tenga bajones de ritmo.

Recuerdos de adolescencia

Muchos asociamos la niñez con la etapa de las navidades más felices. Pero si ya tienes cierta edad seguro que también añoras como una época increíble la adolescencia. Y en gran medida esto es lo que trae Noches Blancas, una película que puede ver todo el mundo pero que exalta la ingenuidad y la magia del amor adolescente en un entorno navideño.



'Noches blancas: tres historias de amor inolvidables', que es el título completo de la película en español está basada en una novela que fue todo un best seller. Y aunque no es un estreno, sino que lleva ya un tiempo en la plataforma de Netflix, ha pasado bastante inadvertida hasta ahora. Si quieres pasar un buen rato esta navidad con una película de esas que te toca el corazoncito, dale una oportunidad.

