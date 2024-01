"Supersex” en Netflix: La impactante verdad tras el mito de Rocco Siffredi a sus 59 años

Rocco Siffredi es conocido como el más importante actor porno de todos los tiempos. Pero se conoce muy poco de su vida. Netflix estrena una serie que nos la muestra.

Antes de que Nacho Vidal fuese popular en nuestro país, Rocco Siffredi ya era un icono en Italia. De hecho el más conocido representante de la industria porno en nuestro país ha manifestado en repetidas ocasiones que el italiano fue su mentor y la persona que lo lanzó al estrellato en Estados Unidos.



Pero a pesar de tratarse de una personalidad tan relevante, poco se conoce de la vida de Rocco detrás de las cámaras. Netflix quiere cambiar eso, y ha dedicado una miniserie que estrenará en breve en la que se hace un repaso por la biografía del italiano, desde su infancia hasta el momento actual, en el que, con 59 años a sus espaldas, puede presumir de haber completado una de las carreras más prolíficas e importantes dentro del mundo de la pornografía.

¿Adicción al sexo?

Cabría preguntarse si con 59 años Rocco no debería ya estar dedicándose a otros menesteres. La realidad es que a pesar de haber anunciado su retirada ya en tres ocasiones, siempre ha terminado regresando delante de la cámara. ¿Vocación exhibicionista o adicción al sexo? El mismo Rocco ha reconocido que se trata de lo segundo.



Este y otros temas se tratan dentro de la serie Supersex que Netflix prepara para el estreno en su plataforma. Una miniserie de 7 capítulos en la que, contrariamente a lo que podría suponerse, no se pone el foco tanto en su carrera en el porno como en su historia personal. Y es que Rocco no ha tenido una vida fácil a la hora de conjugar su trabajo y su pasión por el sexo con su relación sentimental con la que es su esposa y madre de sus hijos.

La cara menos conocida de Rocco

En Supersex veremos la cara menos conocida de Rocco Siffredi, es decir, su lado humano. Se trata de una serie en la que se hace un repaso de su vida mostrando aquellos momentos que terminaron resultando importantes y que marcaron su decisión de dedicarse a la pornografía.



Para interpretar al protagonista el actor elegido ha sido el también italiano Alessandro Borghi, el cual guarda un sorprendente parecido físico con el propio Rocco. Linda Hardy, David Kammenos , Giulio Greco, Helena Antonio, Eva Cela, Axel Gallois, Jade Pedri y Filippo Valle completan el reparto, y a cargo de la dirección se encuentran Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, y Francesca Mazzoleni. La serie está previsto que se estrene el próximo 6 de Marzo.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?