Todo sobre los BAFTA 2024. Nominados y dónde ver la gala en la noche del cine británico

Los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión se celebran la tarde del domingo 18 de febrero

Este domingo podremos ver los BAFTA 2024. A pesar de que es una celebración de cine británico, este año hay representación española.

Los premios BAFTA

La celebración llevaba seis años en el Royal Albert Hall, pero desde el 2023 han decidido trasladarse al Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres, por lo que este año se llevará a cabo allí la ceremonia. La gala será retransmitida por la cadena BBC One y se podrá ver en streaming con BBC iPlayer a partir de las 7 de la tarde, hora de Londres. Será presentada por el actor escocés David Tennant, conocido por haber interpretado numerosos papeles como la décima encarnación del Doctor en Doctor Who, Barty Crouch Jr. en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, o el inspector Alec Hardy en Broadchurch y la voz del Señor Comandante en Final Space.

Los Nominados

En esta edición número 77, esta es la lista completa de nominados a los Premios Bafta 2024 por categoría, donde hay que destacar que La sociedad de la nieve, la última película de J.A. Bayona, ha conseguido la nominación a Mejor película no inglesa.

Mejor película



Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Película británica destacada

Desconocidos

How to Have Sex

Napoleón

El Viejo Roble

Pobres criaturas

Amor en Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

La zona de interés

Debut destacado de un guionista, director o productor británico

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People's President

Earth Mama

How to Have Sex

Is There Anybody Out There?

Película no inglesa

20 días en Mariupol

Anatomía de una caída

Vidas pasadas

La sociedad de la nieve

La zona de interés



Documental

20 días en Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

La vida de Michael J. Fox

Wham!

Película de animación

El chico y la garza

Chicken Run: Amanecer de los nuggets

Elemental

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Mejor director

Justine Triet, Anatomía de una caída

Andrew Haigh, Desconocidos

Alexander Payne, Los que se quedan

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer

Jonathan Glazer, La zona de interés



Guión original



Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Maestro

Vidas pasadas

Guión adaptado



Desconocidos

American Fiction

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Actriz principal

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pobres criaturas

Fantasia Barrino, El color púrpura

Margot Robbie, Barbie

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Vivian Oparah, Amor en Rye Lane

Actor principal

Barry Keoghan, Saltburn

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Los que se quedan

Teo Yoo, Vidas pasadas

Actriz de reparto

Claire Foy, Desconocidos

Danielle Brooks, El color púrpura

Da'Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Emily Blunt, Oppenheimer

Rosamund Pike, Saltburn

Sandra Hüller, La zona de interés

Actor de reparto

Dominic Sessa, Los que se quedan

Jacob Elordi, Saltburn

Paul Mescal, Desconocidos

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr, Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Casting

Desconocidos

Anatomía de una caída

Los que se quedan

How to Have Sex

Los asesinos de la luna

Fotografía

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Saltburn

La zona de interés

Diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Edición

Anatomía de una caída

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Maquillaje y peluquería



Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Napoleón

Pobres criaturas

Banda sonora original

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Saltburn

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Efectos visuales especiales

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol 3

Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte Uno

Napoleón

Pobres criaturas



Sonido

Ferrari

Maestro

Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte UnoOppenheimer

Oppenheimer

La zona de interés



Cortometrajes británicos de animación

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Cortometraje británico

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such A Lovely Day

Yellow