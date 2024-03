¡Valeria vuelve por sorpresa! La cuarta temporada será el adiós definitivo a la serie de Netflix

Nadie esperaba su regreso, pero Valeria tendrá cuarta temporada en Netflix. Una buena noticia para las fans de la serie que podrán disfrutar de una nueva entrega.

La tercera temporada de Valeria parecía ser la última, pero Netflix se lo ha pensado mejor y ha decidido apostar por una cuarta, que, esta vez sí, será la final. Algo que no resulta de extrañar, puesto que la serie ha cosechado una gran aceptación y además la historia tiene margen para alargarse sin que resulte forzada.



Si no has visto ninguna de las temporadas anteriores te ponemos en antecedentes. Valeria es una escritora que pasa por una crisis creativa y sentimental que se refugia en sus amigas Carmen, Lola y Nerea para que la ayuden a sobrellevar sus problemas. Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott vuelven a dar vida a los personajes de las cuatro amigas, y en esta última entrega volverán a verse envueltas en todo tipo de altibajos emocionales.

Qué veremos en la cuarta temporada

La tercera temporada acabó con Valeria ya saboreando las mieles del éxito como escritora y con una relación con su marido, Víctor (papel interpretado por Maxi iglesias), menos tumultuosa. Pero esta aparente paz que Valeria ha alcanzado no le durará mucho, ya que en la cuarta vuelve el carrousel de emociones y conflictos que la acompañan casi siempre. Una vez más sus amigas estarán ahí para apoyarla, y aunque todavía no se han dado detalles al respecto, esta cuarta temporada tiene como novedad la llegada de un bebé. ¿Veremos a Valeria convertirse en mamá? Habrá que esperar para saber la respuesta.



El reparto lo completan Maxi Iglesias, Juanlu González, José Pastor, Federico Aguado y Mima Riera.Marina Pérez y Montaña Marchena han escrito los guiones de esta nueva entrega, con Laura M. Campos y Marina Pérez en la dirección y César Benítez en la producción. Señalar también que en la producción ejecutiva figura Elísabet Benavent, autora de las novelas que han inspirado la serie.

Un antes y un después en la carrera de su autora

La propia Elísabet Benavent reconoce la importancia de Valeria en su carrera "Valeria me abrió las puertas del mercado editorial y, años después, también las de Netflix. Desde su 'nacimiento' me ha regalado un viaje apasionante lleno de aprendizajes y crecimiento. Sin ella, no estoy segura de quién sería ahora, no solo laboralmente, ya que a su lado también he madurado y vivido. Sobre todo vivido. Y no hay nada que instruya más que vivir".



Quizás por eso esta temporada final supone para ella una mezcla de alegría y felicidad. Por una parte reencontrarse con su heroína, y por otra, despedirse de ella, es una sensación que le resulta extraña: “Me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse