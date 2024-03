¿Qué pasa si me olvido de tomar la píldora dos días seguidos?

Es normal que si te acabas de olvidar por segundo día seguido de tomar la píldora anticonceptiva entres en pánico. ¡Veamos qué puede pasarte!

Eres humana y es completamente normal que alguna vez te olvides de tomar la píldora anticonceptiva. Aunque lo tengas como una rutina, cualquier cambio de planes o escapada puede hacer que te marches sin el blíster de las pastillas y te pases dos días sin tomarlas.



Si es tu caso y te acabas de olvidar de tomar la píldora durante dos días seguidos, veamos que te puede pasar y que tienes que hacer. ¡Vayamos por partes!

¿Qué puede pasarme si me olvidé de tomar la píldora dos días seguidos?

El principal problema de que te olvides de tomar la píldora dos días seguidos, es que el anticonceptivo deja de hacer tanto efecto. Es decir, si mantienes relaciones sexuales, puede ser más arriesgado. Esto no quiere decir que te vayas a quedar embarazada, pero la eficacia se reduce respecto al 98% que promete.

¿Puedo experimentar sangrados?

Si se trata de dos olvidos seguidos y al día siguiente ya la sigues tomando con normalidad, lo habitual es que no experimentes ningún tipo de sangrado. La cosa cambia si la dejas de tomar, porque normalmente la menstruación retoma al cabo de 3-7 días de dejar de tomar la píldora.

Si me olvido de tomar la píldora por segundo día, ¿la tomo ya o me espero al día siguiente?

Si han pasado menos de 12 horas desde la hora habitual de la toma, debes tomar la píldora en cuanto te acuerdes y seguir tomándola diariamente de manera habitual.

desde la hora habitual de la toma, debes tomar la píldora en cuanto te acuerdes y seguir tomándola diariamente de manera habitual. Si han pasado más de 12 horas desde la toma la píldora, debes tomarla en cuanto te acuerdes. Por tu seguridad, utiliza un método anticonceptivo adicional durante al menos siete días.

desde la toma la píldora, debes tomarla en cuanto te acuerdes. Por tu seguridad, utiliza un método anticonceptivo adicional durante al menos siete días. Si el olvido de las dos píldoras seguidas sucede dentro de las primeras dos semanas del blíster , debes suspender la toma, dejarla una semana y reiniciar los anticonceptivos. Por seguridad, es recomendable utilizar un método anticonceptivo adicional (como preservativo) durante 2 semanas.

, debes suspender la toma, dejarla una semana y reiniciar los anticonceptivos. Por seguridad, es recomendable utilizar un método anticonceptivo adicional (como preservativo) durante 2 semanas. Si el olvido sucede en la tercera semana del blíster, suspende el tratamiento y reinicia la semana.

¿Cómo evitar olvidarse?

Para evitar tener que llegar a estos extremos, lo ideal es que siempre tengas un plan b.

Pon alarmas todos los días a la hora de tomar la píldora. Elige siempre una hora en la que puedas tomarla en el 99% de las veces. Si usas iPhone puedes añadir la medicación o utilizar una app que te lo recuerde.

Si viajas, haz siempre una lista de lo que tienes que llevar e incluye la píldora.

Si puedes, compra otro blíster de repuesto para llevar siempre contigo por si te olvidas de tomarla (aunque ya ves que si es la primera no pasa nada porque tienes margen).

Viaja siempre con la receta a mano para poder ir a una farmacia a comprar un nuevo blíster en el caso de no tenerlas.

¿Es malo olvidarse de tomar la píldora?

Como te digo, eres humana y es completamente normal que alguna vez tengas un lapsus. Le sucede a todas las mujeres y no eres ni la primera ni la última que se olvida de tomar la píldora. ¡¡Tranquila!!



Lo ideal es que sigas estas recomendaciones para evitar que te suceda, porque un día no pasa nada porque la tomas lo antes que te acuerdes y listo, pero cuando son dos días seguidos sin tomarla, la cosa cambia un poco. No es que sea malo, pero tampoco es bueno porque se reduce la eficacia del método anticonceptivo.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¡Esperamos que estos consejos te sean de ayuda!