Del 21 al 27 de abril: la Luna Nueva en Tauro favorecerá a este signo en particular que vivirá una semana excepcional

Durante la última semana de abril, los astros se alinean a favor de un signo muy especial: Tauro. Gracias a la energía renovadora de la Luna Nueva, que comienza el 21 de abril, se avecina una etapa muy positiva y transformadora para quienes nacieron bajo este signo.

Cada vez que un planeta se mueve hacia un nuevo signo zodiacal, se producen cambios—grandes o pequeños— en nuestras vidas. Si a esto se le suman los efectos de los movimientos retrógrados, no es de extrañar que muchas personas sientan que su suerte en el amor, el trabajo o la salud cambia de forma repentina.



La Luna, por ser el cuerpo celeste más cercano a la Tierra, tiene una influencia muy fuerte. Sus fases y la relación que establece con otros planetas generan movimientos energéticos que pueden sentirse de forma muy concreta, incluso en fenómenos naturales como las mareas o los comportamientos animales durante la luna llena.

Una semana determinante para varios signos

Según el sitio especializado Yourtango, la semana del 21 de abril trae una transformación profunda para todos los signos, aunque no todos la percibirán de la misma manera. Algunos podrían experimentar grandes giros en sus vidas, mientras que otros apenas notarán los cambios. Entre los signos que recibirán con mayor fuerza estas energías están Leo, Acuario, Piscis y, sobre todo, Tauro.



No obstante, no todas las oportunidades se hacen visibles. A veces, un pequeño gesto ignorado o una conversación pendiente podrían haber sido la clave para abrir nuevas puertas. Así que, si sientes que “no pasó nada”, tal vez simplemente evitaste algo que no era para ti. Lo importante es estar alerta.

Tauro: el gran protagonista de la semana

Para Tauro, esta Luna Nueva representa una oportunidad única. Con Venus aún en Piscis durante unos días más, y con una oposición potente entre Marte y Plutón acercándose el 26 de abril, el clima astral te pide que tomes las riendas de tu vida.



Este es un momento ideal para mostrar tu verdadera esencia, pero de forma equilibrada. El desafío estará en comunicarte con diplomacia, evitar conflictos innecesarios y actuar con firmeza sin imponer. Las circunstancias te invitan a sacar lo mejor de ti, a confiar en tus capacidades y a no tener miedo de brillar.