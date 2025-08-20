Estos 2 signos del zodiaco experimentarán grandes cambios en el amor y el trabajo durante las próximas 6 semanas

Con la vuelta a la rutina, dos signos del zodiaco se preparan para vivir grandes cambios. Aquí te contamos cuáles son. ¡Toma nota!

Hemos entrado en la segunda mitad de agosto, lo que marca el final del verano y, por tanto, la llegada de la vuelta a la rutina. Mientras algunos ya sienten nostalgia por el mood veraniego, los días largos, el bronceado, la combinación playa-ducha-restaurante o los pies en la arena, otros están impacientes por empezar septiembre.



Este mes suele representar un período de nuevos proyectos y objetivos por poner en marcha. En lo profesional, pueden suceder muchas cosas, y los astros también tienen su palabra. Tal y como hemos podido conocer a través de la web de Marie France, dos signos del zodiaco se verán afectados en las próximas semanas. El paso del final del verano a la vuelta a la rutina les traerá muchos cambios y un gran cambio, tanto a nivel personal como profesional. Pero, ¿de qué signos se trata?

1. Cáncer

Saturno no tardará en entrar en Aries, y esto implica grandes cambios, sobre todo para los nacidos bajo el signo de Cáncer. Este período debería traer grandes avances, principalmente en el ámbito profesional. Se espera una gran evolución en tu carrera entre 2025 y 2028, ¡y empieza ahora! Sin embargo, esto implicará una gran reorganización de tus deseos y objetivos, así como una reestructuración. Ha llegado el momento de manifestar todo lo que deseas en tu carrera, soñar en grande y no posponer tus mayores ambiciones.

2. Libra

Para los nacidos bajo el signo de Libra, los cambios se darán sobre todo en el ámbito personal, principalmente en el amor. En los próximos meses, tu situación sentimental debería evolucionar, pero para ello es necesario un verdadero cambio interior. Esto te permitirá acoger con serenidad lo que está destinado para ti.



Experimentarás una transformación amorosa cuya razón no siempre será clara. Eso sí, tu vida amorosa será muy distinta dentro de un año. Debes prepararte mentalmente para vivir un gran giro sentimental y abrir tu corazón. Algún vínculo puede romperse, evolucionar o incluso surgir uno nuevo. La estabilidad debería ser la palabra clave de tu nueva vida amorosa.