Descubre que hay para ti en esta nueva fase lunar y cómo afectará a tu signo zodiacal donde interviene Aries, uno de los signos de fuego más poderosos del horóscopo.

La luna en cuarto menguante de Aries ilumina el cielo y posará con su energía sobre todas nosotras, dándonos sensaciones intensas de ir por lo que se nos presente sin temor. Será una semana de vibras positivas, sin embargo las cosas deben de llevarse con tranquilidad sin caer en excesos ni perder el control. A continuación te explicamos cómo influye esta luna en las predicciones individuales de cada signo.

Aries



Estarás en una nube de amor con el calor de verano, aprovecha el momento para cumplir tus deseos sexuales. Además los astros están de tu parte en cuanto a la fortuna, llegará una noticia que mejorará tu situación financiera, pero ten cuidado, no quiere decir que puedas ir a gastar descontroladamente.



Tauro



El amor posiblemente te presenta dudas y confusión, por lo que debes evitar el aislamiento y escuchar a las personas que se preocupan por ti. En cuanto a tu salud, tendrás la calma emocional necesaria para enfrentar los obstáculos recientes que se han presentado.



Géminis



Entrarás en un periodo de oportunidades y emociones en el amor, podrás relacionarte de forma más auténtica y natural con las personas. Tendrás también oportunidades en el terreno de la fortuna destacando por encima de los demás, por lo que debes de mantener una mente abierta.



Cáncer



Podrías sentirte con baja energía en el tema de la salud, pero en el amor sentirás más conexión con tu pareja, y si la sigues buscando, tu facilidad para hacer reír a los demás pondrá en tu camino a personas interesantes. En cuanto a la fortuna te sentirás con más decisión en aspectos importantes para mejorar tu situación económica.



Leo



Estarás cargada de energía esta semana, olvidando un poco algún altibajo emocional. Es posible que tengas algún problema de comunicación en tus relaciones pues Venus está retrógrado, pero el Sol te da la vibra positiva para disfrutar momentos especiales con tu pareja.



Virgo



El amor te invita a vivir momentos inolvidables y de calidad si estás en pareja. Tendrás también nuevas oportunidades en el ámbito laboral, aprovecha esta carga astral que te beneficia y toma la iniciativa.



Libra



En esta semana debes de olvidar los conflictos del pasado y ya no condicionar tu presente, hay que encontrar soluciones para liberarte de cargas emocionales negativas. En el amor tendrás nuevas oportunidades que te harán disfrutar de momentos apasionados con esa persona que ronda tu mente.



Escorpio



Debes cuidar de tu cuerpo y alma esta semana, y ten en cuenta que un golpe de suerte inesperado podría llegar en el terreno de la fortuna. En el amor tendrás el momento ideal para romper con lo monótono y atreverte a algo divertido y diferente.



Sagitario



Será una semana de estrés que podría afectar tu salud física y emocional, por lo que debes de ayudarte enfocándote en los pequeños placeres de la vida. Mantén en alto tu sonrisa y busca el lado positivo en el amor en caso de que no vaya como lo deseas, tu actitud marcará la diferencia.



Capricornio



Tu gran carga energética te llevará por las nubes a disfrutar el verano, atrévete a conocer a nuevas personas, te sentirás más carismática y atractiva, y si estás en pareja aprovecha para disfrutar juntos momentos de calidad.



Acuario



Es un periodo de cambio que debes aprovechar para proteger tu economía y planear gastos conscientemente, ten en cuenta de cuánto dispones para alcanzar tus objetivos. En el amor será el momento de tomar esa decisión que ya llevas tiempo pensando, aprender a soltar es de importancia para seguir con las alegrías de la vida.



Piscis



Debes cuidar de tu salud para salir de las olas de resfriados veraniegos, mantente hidratada, duerme y come bien para recuperarte pronto. El amor te ofrece un periodo divertido que debes de vivir sin miedo y en confianza en ti misma. También debes de cuidar de tu cartera y buscar más ingresos que mejoren tu economía, como un cambio en tu carrera profesional.