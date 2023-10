Horóscopo semanal del 16 al 22 de octubre

Descubre lo que los astros tienen preparado para ti esta semana en salud, dinero, trabajo y amor y saca el máximo partido a los desafíos y oportunidades de la semana.

ARIES: Llevas unos días con demasiada presión en el trabajo que podrían pasar factura. Tu pareja te prepara un viaje, no dejes que los temas económicos te impidan aprovechar esta oportunidad. Cuida que tu mal humor no afecte a cómo tratas a tus seres queridos.

TAURO: La semana se presenta llena de desafíos y dificultades. No te preocupes porque encontrarás la manera de hacer frente a estas situaciones. Si llega el momento de poner fin a una relación, reconecta con los amigos para disfrutar de buena compañía.

GÉMINIS: Llevas tiempo experimentando tensión en la pareja. Parece que su carácter se ha vuelto muy autoritario y no deberías tolerarlo. Propón una conversación para volver a un estado de igualdad y establecer límites si es necesario. Tu carisma está desbordante, así que aprovéchalo para sorprender a esa persona especial.

CÁNCER: Parece que necesitas más espacio y libertad en tu relación. No dudes en comunicar tus preocupaciones y necesidades. Tu pareja tiene que comprender que necesitas más espacio. La comunicación clara es la clave para lograr tu objetivo y tener una semana llena de energía.

LEO: La semana puede comenzar con conflictos, pero según avance dará lugar a momentos de pasión. La clave será la comunicación abierta. Aprovecha la energía positiva para afianzar tu relación.

VIRGO: Los astros te invitan a reconectar con una persona importante de tu pasado. Si sientes que dejaste escapar a alguien que podría ser tu pareja ideal no dudes en contactarle. Estás en un momento perfecto para hacer planes de futuro.

LIBRA: Tu actitud desde hace algunas semanas está destruyendo tu relación de pareja. Los celos van a acabar con todo si no aprendes a controlarlos. No parece que haya pruebas suficientes para tu comportamiento y si sigues así puede que no haya marcha atrás.

ESCORPIO: Estás muy irritable estos días y debes aprender a controlarte. Si no te calmas, las discusiones podrían volverse demasiado habituales y tu pareja terminar cansándose. Aunque tu pareja te quiere no va a aguntar este comportamiento y podrías perderla.

SAGITARIO: Tu pareja presta más atención a su trabajo que a tí en los últimos días. Te sientes melancólico y decepcionado pero no dudes de su amor. Esta situación es algo temporal y va a mejorar próximamente. Puedes probar a hacer ejercicio para distraerte.

CAPRICORNIO: El ámbito familiar te dará buenas noticias que te ayudarán a estar de buen humor. En la vida de pareja necesitas mantener la paciencia. En las relaciones duraderas ambos cambiáis, pero es normal después de mucho tiempo juntos. Debéis tener una conversación para ver si aun tenéis los mismos objetivos.

ACUARIO: Esa persona de la que te has enamorado no parece ser la adecuada. Tendrás que enfrentarte a un conflicto entre tu cabeza y tu corazón. Toma tu tiempo para decidirte. Esta semana habrá importantes cambios en tu vida. Aunque en principio no te gusten, serán beneficiosos a lart¡go plazo.

PISCIS: La persona que tienes a tu lado es tu pareja ideal. No olvides demostrarle lo importante que es para ti. A pesar de los problemas cotidianos tu vida es tranquila y te permiten ver los obstáculos con positividad.