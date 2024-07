5 frases muy comunes que las madres deberían evitar a toda costa por el bienestar emocional de los niños

En un artículo de Mykidemoi compartido por nuestra revista amiga Grazia, se destacan varias frases comunes que las madres tóxicas suelen decir a sus hijos. A menudo, estas frases, aunque aparentemente inofensivas, pueden tener efectos negativos a largo plazo en el bienestar emocional de los niños.

El impacto que pueden tener las palabras de un padre hacia su hijo puede ser muy significativo y, por ello, es importante que se busquen alternativas más positivas y constructivas de comunicarse con ellos. Las palabras pueden tener un poder duradero, y es crucial usarlas para fomentar el crecimiento y la autoestima en lugar de causar daño. A continuación, citamos 5 frases muy comunes que las madres deberían evitar usar a toda costa. ¡Toma nota!

5 frases que las madres deberían evitar a toda costa

1. Desvalidar emociones: "Deja de Llorar"



Decir "Deja de llorar" puede parecer una forma rápida de calmar a un niño, pero en realidad, invalida sus emociones. En lugar de ayudar a manejar los sentimientos, enseña a reprimirlos.



2. Amenazas de abandono: "Si no te pones los zapatos, te dejo aquí"



Frases como "Si no te pones los zapatos y sales, te dejo aquí" son amenazas que juegan con el miedo al abandono. Este tipo de manipulación emocional es perjudicial y crea inseguridades en los niños.



3. Crear estrés: "Date prisa"



Decir "date prisa" repetidamente puede ser confuso para un niño, ya que no le da instrucciones claras. En lugar de esto, sería más efectivo proporcionar una guía concreta sobre lo que se necesita hacer.



4. Etiquetas negativas: "Eres malo"



Frases que etiquetan a los niños como "torpe", "despistado" o "malo" son altamente tóxicas. Estas etiquetas humillan y desvalorizan, afectando la autoestima y limitando el desarrollo personal.



5. Comparaciones Dañinas: "Mira a tu hermana"



Comparar a un niño con otros, como decir "Mira a tu hermana, ha ordenado muy bien su habitación" o "Cuando yo tenía tu edad, se me daba bien la Historia", fomenta la competitividad y la obsesión por la aprobación externa. Este comportamiento puede crear inseguridades que perduran hasta la adultez.