9 claves de buenos modales que los psicólogos infantiles recomiendan que enseñes en casa

Enseñar buenos modales desde pequeños no solo ayuda a crear una convivencia armoniosa, sino que también prepara a los niños para ser respetuosos y empáticos con el mundo que los rodea. Según el psicólogo infantil Dr. Vaughan, establecer reglas de respeto es esencial para el desarrollo emocional y social de los niños. A continuación, enumeramos 9 claves de buenos modales que recomendadas por el experto. ¡Toma nota!

1. Responder cuando alguien habla o pregunta



Es importante que los niños aprendan a responder, incluso si no desean hablar en ese momento. El Dr. Vaughan sugiere enseñarles a comunicar su necesidad de espacio de manera respetuosa. Esto fomenta la empatía y evita malentendidos que pueden derivar en conflictos.



2. Usar expresiones que denotan educación



Utilizar palabras simples como "gracias" o "por favor" pueden ayudar a cambiar las interacciones familiares. Además, inculcarles el hábito de esperar su turno antes de hablar contribuye a crear un ambiente más respetuoso y ordenado.



3. Explicarles el valor de la honestidad



Aunque mentir entre los 4 y 6 años es algo natural, es crucial explicar a los niños que la honestidad fortalece la confianza. Un entorno seguro donde puedan expresar la verdad sin miedo a represalias es fundamental.



4. Avisar al terminar algún objeto



Desde el último trozo de pastel hasta el papel higiénico, enseñarles a comunicar cuando algo se acaba ayuda a evitar sorpresas y fomenta la organización en el hogar.



5. Saber pedir permiso



Respetar los objetos ajenos es una lección básica pero poderosa. Enseñarles a pedir permiso evita conflictos en casa y les prepara para entender el valor del consentimiento fuera de ella.



6. Aprender a tratar a los demás con respeto



El bullying no solo afecta a la víctima, sino también a quien lo practica. Es vital enseñar a los niños a tratar a los demás con respeto y a denunciar situaciones de acoso a los adultos de confianza.



7. Mantener el orden en casa



No dejar juguetes o pertenencias fuera de lugar es una regla sencilla que evita el caos y promueve el respeto por los espacios compartidos.



8. Limpiar todo cuando hay un accidente



Derramar algo o cometer una torpeza es parte del aprendizaje. Pero enseñarles a responsabilizarse de sus errores les ayudará a ser más organizados y conscientes en el futuro.



9. Llamar a la puerta antes de entrar



Esta regla promueve el respeto por la privacidad de los demás, un valor que los niños llevarán consigo a lo largo de su vida.