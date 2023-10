Alerta de la FDA: Peligros de probióticos en bebés prematuros - ¿Qué debes saber?

La Food and Drug Administration avisa que los probióticos pueden tener efectos mortales en bebes lactantes

El aviso de la FDA ha puesto en alerta a los padres. La administración de estos microorganismos puede tener consecuencias muy peligrosas especialmente en bebés prematuros.

Los probióticos según el estudio científico

Los probióticos parecen la panacea en lo que se refiere a la salud. Los beneficios que se asocian a estos microorganismos que habitan en la flora intestinal humana son numerosos. Cada individuo posee una microbiota única, pero ¿y los bebés? Después del parto, el sistema digestivo del recién nacido, que hasta ese momento era un lugar estéril, va a ser colonizado por millares de bacterias. De este modo el bebé adquiere su propia microbiota durante sus primeros años de vida. El problema es que recientemente, se ha comenzado a aconsejar la administración de probióticos en bebés con el objetivo de evitar ciertas molestias; la más destacada: el cólico infantil seguida del estreñimiento.

El jueves 26 de octubre de 2023, la FDA ha dado la alerta. Advierte sobre el peligro de administrar estas bacterias y levaduras vivientes a los recién nacidos en ciertos casos. Según publica el New York Post, los expertos han expresado su inquietud ante la administración de este producto maravilla a los bebés prematuros. Según se comenta en el informe, dar esta sustancia puede “ponerles en riesgo de contraer enfermedades potencialmente peligrosas o infecciones causadas por las bacterias y levaduras que contienen los probióticos.” En el documento, el Dr. Peter Marks, director del centro de evaluación e investigación de productos biológicos de la FDA, ha precisado que era especialmente inquietante el caso de los probióticos comercializados de manera ilegal y que se venden etiquetados como medicamentos destinados a proveer o evitar enfermedades que necesitarían hospitalización, como es el caso de la enterocolitis necrotizante. Dicha enfermedad, conocida como ECN, es muy grave en los recién nacidos y especialmente en los prematuros. Se produce cuando el tejido del intestino grueso (colon) se inflama. Esa inflamación daña y, en ocasiones, mata el tejido del colon del bebé.

Probióticos en bebés según un pediatra

Según la pediatra Emmanuelle Rondeleux, el uso de probióticos en bebés que no tengan problemas de salud no estaría contraindicado: “No hay riesgo de que se pueda producir sobredosis ya que todo el exceso se elimina en las heces”. Aún así, la doctora se muestra de acuerdo con el estudio recientemente publicado en su uso en prematuros: “No hay que fiarse de su uso en prematuros o bebés con inmunodeficiencia, ya que no hay que olvidar que los probióticos son organismos vivos”.