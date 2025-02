Enseñar a los niños a tener confianza en sí mismos es una de las tareas más importantes para cualquier padre. A través de la asertividad, los niños aprenden a expresar sus emociones, establecer límites claros y a tomar decisiones sin sentirse presionados. Pero existen 7 frases en concreto que fomentan esa confianza y trabajan su autoestima. ¡Te las mostramos a continuación!

Si bien es cierto que existen varias herramientas capaces de fomentar la confianza y la autoestima de los más pequeños, los expertos en desarrollo infantil coinciden en que una de las mejores maneras de enseñarles a aceptarse es utilizando frases que les ayuden a reconocer sus propias necesidades y expresarlas de forma respetuosa. A continuación, te compartimos 7 frases que pueden empoderar a los niños y ayudarles a ganar confianza en sí mismos. ¡Toma nota!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

7 frases efectivas para aumentar la confianza de los más pequeños

1. No me gusta eso. Por favor, deja de hacerlo



Parece una frase simple, pero según los expertos se trata de un comunicado lleno de poder que los niños utilizan para reconocer y expresar sus emociones de manera clara y directa, sin culpa ni vergüenza. Al utilizarla, el niño se apropia de su punto de vista y puede defender sus límites sin necesidad de atacar a los demás.



2. Por favor, para



Una frase corta, pero directa. Es una forma sencilla y educada de pedir que se detenga un comportamiento no es el deseado. Esta frase es perfecta para enseñar a los niños a poner límites sin ser agresivos, permitiéndoles comunicarse de forma efectiva en situaciones incómodas.



3. Esto no me hace bien



Otra frase sencilla, pero poderosa que no podía faltar en esta lista. Y es cierto que es perfecta para situaciones donde los niños se sienten presionados o incómodos. Por ello, mantener un tono calmado y firme aumenta la probabilidad de que los demás respeten sus límites sin necesidad de un enfrentamiento directo.



4. No, gracias



Cuando los niños se sienten presionados a aceptar algo o a participar en una actividad que no desean, el simple “no, gracias” puede ser una forma de mantener su autonomía sin sentirse culpables. Añadir “gracias” muestra respeto y evita que el otro se sienta rechazado, lo que reduce el riesgo de discusión.



5. Necesito tiempo para meditarlo



Esta frase enseña a los niños a tomar decisiones de manera reflexiva y sin presión. Es muy útil cuando los niños se sienten presionados por el grupo o por las expectativas externas. Les permite tener el tiempo necesario para estudiar bien a situación y tomar una decisión más tranquila.



6. Prefiero intentar otra cosa



Al ofrecer alternativas, los niños aprenden a dejar atrás situaciones incómodas sin cerrarse al diálogo. Esta frase no solo les da la oportunidad de salir de una situación desagradable, sino que también les enseña a ser proactivos y pensar en otras opciones que les resulten más cómodas.



7. Respeto lo que dices, pero creo que...



Esta frase es una forma excelente de enseñar a los niños a respetar las opiniones de los demás, pero también a expresar la suya de manera respetuosa. Les permite mantener su postura sin ser despectivos, promoviendo el respeto mutuo.