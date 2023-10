El significado de los nombres puede llegar a suponer un impedimento para que puedan registrarse legalmente. Esto es lo que ha sucedido con el nombre vasco de Hazia

Seguro que en internet has visto algunas veces nombres curiosos de personas y te preguntaste en qué estaban pensando sus padres al ponerlo. Algo que no es fácil que suceda en España, puesto que la normativa al respecto deja muy claro que aunque la elección del nombre es potestad de los padres, éstos no tienen libertad absoluta. Si el juez considera que el nombre elegido puede acarrearles burlas o perjuicios al niño/a, no aceptará su registro.



Básicamente esto es lo que ha ocurrido recientemente con una niña a la que sus padres decidieron poner como nombre Hazia. Un nombre que suena bonito, pero que tiene un polémico significado en euskera.

El polémico significado de Hazia

Cuando los padres de Hazia acudieron al registro se encontraron con la negativa a aceptar el nombre elegido debido a que su significado puede interpretarse como “sémen”. El problema viene porque para ellos el significado corresponde a “semilla” y por tanto no hay nada inadecuado en él. La jueza de Vitoria, encargada de aceptar o no tal nombre como válido, propuso entonces a los padres que si ese era el significado, llamaran a su hija “Semilla” en español, a lo que éstos se negaron.



Como fórmula alternativa les propuso entonces modificar el nombre elegido y llamar a la niña con una variación de éste: Zia. Pero esta idea tampoco convenció a los progenitores, que tenían muy clara su elección y no querían dar su brazo a torcer. Y aunque en un principio este nombre fue con el que se inscribió a la niña, los padres decidieron luchar ante la justicia para defender su propuesta.

Batalla legal

Para lograr su objetivo de poder llamar Hazia a la niña, solicitaron de la Real Academia de la Lengua Vasca una serie de informes que apoyaran su postura. Y tras diez meses de batalla legal en los que han obtenido informes favorables de este órgano, finalmente han logrado salirse con la suya.



El Ministerio de justicia ha terminado por invalidar la decisión judicial de llamar Zia a la niña y ha dado luz verde para que los padres de ésta puedan inscribirla con el nombre deseado en un principio.



Resulta evidente que un nombre que se puede interpretar con connotaciones sexuales abre la posibilidad de que otros niños en el futuro gasten bromas inadecuadas. De ahí que casos como este sean complicados porque para los jueces la prioridad es siempre la de proteger a los niños.