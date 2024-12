Soy psicóloga y estas son las 7 frases clave que los padres usan para criar niños mentalmente fuertes

Criar hijos que sepan gestionar sus emociones y afrontar desafíos no es tarea fácil. Pero, según la psicoterapeuta Amy Morin, la clave está en utilizar frases sencillas y efectivas que potencien su resiliencia. No se trata solo de proteger a los niños, sino de darles las herramientas para enfrentarse al mundo con confianza y fortaleza.

La manera en que nos comunicamos con nuestros hijos juega un papel clave en su desarrollo personal. Por eso, es fundamental prestar atención a esas pequeñas frases, sencillas pero poderosas, que pueden ayudar a criar niños emocionalmente fuertes. A continuación, te compartimos una selección de frases que no solo fortalecerán su resiliencia, sino también su confianza. ¡Toma nota!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

1. Es normal que te sientas así



Validar las emociones de los más pequeños les enseña a aceptarlas sin vergüenza y a sentirse comprendidos. Mostrar empatía fortalece su confianza y los ayuda a procesar lo que sienten.



2. Puedes estar molesto, pero no debes actuar de esta manera

Reconocer su frustración, pero establecer límites, les enseña a regular sus reacciones de forma sana y respetuosa.



3. Puedes estar orgulloso de ti mismo

Enfocarse en el esfuerzo y no solo en los resultados fomenta la perseverancia. Celebrar sus logros los motiva a seguir adelante y a confiar en sus capacidades.



4. Déjame ayudarte a resolver este problema

Ofrecer apoyo, sin resolver las cosas por ellos, les enseña a afrontar dificultades y desarrollar habilidades para la toma de decisiones.



5. ¿Qué le dirías a un amigo en esta situación?

Esta frase los ayuda a replantear pensamientos negativos y a tratarse a sí mismos con compasión, como lo harían con un ser querido.



6. ¿Qué puedes aprender de esto?

Transformar los fracasos en oportunidades de crecimiento les enseña que los errores no son el final, sino parte del camino hacia el aprendizaje.



7. ¿Por qué estás agradecido hoy?

Cultivar la gratitud en los niños les ayuda a centrarse en lo positivo, incluso en momentos difíciles, desarrollando una mentalidad más optimista y resiliente.