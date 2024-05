Conoce los detalles de este derecho que tienen las madres en España y cómo realizar la solicitud. ¡No te lo pierdas!

La Prestación por Nacimiento y Cuidado de Menor, conocida como baja por maternidad y paternidad hasta el 2019, es una ayuda otorgada tanto en caso de nacimiento de un hijo como en situaciones de adopción, acogida y tutela, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes. Esta medida busca unificar las responsabilidades de ambos progenitores, y es la Seguridad Social la encargada de cubrir estos gastos en su totalidad.

¿Cuántas semanas existen por baja de maternidad en 2024?

En España, la baja por maternidad consiste en un periodo de descanso laboral de 16 semanas. Este plazo se amplía en 2 semanas adicionales si el bebé nace con una discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, en casos de partos múltiples, el permiso se prolonga 2 semanas más por cada hijo adicional a partir del segundo. Lo mismo aplica para nacimientos en familias monoparentales.



Las primeras 6 semanas son obligatorias en todos los casos. En situaciones de adopción, acogida o tutela, este periodo se concede si el niño tiene menos de 6 años o es menor de edad y presenta alguna discapacidad. Las 10 semanas restantes pueden gestionarse a deseo de la madre: podría tomarlas todas a la vez, o distribuirlas hasta que el hijo cumpla un año de edad.



Si estás embarazada o planeas adoptar y necesitas información sobre cómo solicitar la baja por maternidad, a continuación te explicamos los detalles al respecto.

Derechos otorgados en baja por maternidad

La madre recibe el 100% de la base reguladora correspondiente a su trabajo durante los meses de descanso. Para calcularla, se utiliza el salario del último mes anterior al inicio del periodo de baja. Este cálculo también se usa en caso de incapacidad temporal por contingencias comunes.



Dependiendo de la edad, se deben cumplir ciertas condiciones:



Si la madre tiene menos de 21 años , no se requiere ningún periodo previo de cotización.

, no se requiere ningún periodo previo de cotización. Si la madre tiene más de 26 años , deberá haber cotizado al menos 180 días en los 7 años anteriores al inicio de la baja o un mínimo de 360 días a lo largo de su historial laboral.

, deberá haber cotizado al menos 180 días en los 7 años anteriores al inicio de la baja o un mínimo de 360 días a lo largo de su historial laboral. Si la madre tiene entre 21 y 26 años, deberá haber cotizado 90 días en los 7 años anteriores al comienzo de la baja o un mínimo de 180 días a lo largo de su vida laboral.

La madre podrá optar al subsidio no contributivo por maternidad si no se cumplen estas condiciones. Esta ayuda económica, sin embargo, solo se concede en caso de nacimiento de un bebé y no en situaciones de tutela, acogida o adopción.



Para ello, la madre deberá estar afiliada a la Seguridad Social o en una situación asimilada de alta, como estar cobrando el paro o inscrita en el INEM. Además, en caso de parto múltiple, adopción o acogida de más de un menor, se le otorgará un subsidio especial de 6 semanas por cada niño adicional.



Las trabajadoras por cuenta propia también ostentan el derecho a recibir un subsidio por maternidad, el cual usualmente equivale al 100% de la base mínima de cotización, percibiendo los siguientes beneficios:

Recibirán un subsidio durante un lapso máximo de 16 semanas posteriores al nacimiento. En estas situaciones, será necesario notificar con una antelación mínima de 2 semanas.

posteriores al nacimiento. En estas situaciones, será necesario notificar con una antelación mínima de 2 semanas. Además de un incentivo por los días de reposo, recibirá la totalidad de las aportaciones a la previsión social.

a la previsión social. La madre percibirá el 100% de la base reguladora .

. En caso de optar por aprovechar la mitad del permiso por maternidad, esto es, reducir la actividad a media jornada, el subsidio también será equivalente al 50% .

. Para hacer válido este beneficio, es condición indispensable que el trabajador o trabajadora autónoma se encuentre al día en el abono de las cuotas.

En cuanto al permiso de lactancia, este puede prolongarse hasta los 9 meses del recién nacido, y es comúnmente otorgado justo después del embarazo.



Además, la madre podría solicitar la baja en caso de que su trabajo represente un riesgo para la salud del bebé, como cuando se tiene contacto con productos químicos, por ejemplo.



Durante el transcurso del año 2024, el Ejecutivo proyecta implementar la nueva Ley de Familias, extendiendo de 16 a 20 semanas el periodo de permiso por parto.



¿Cómo solicitar la baja por maternidad?